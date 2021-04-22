В мире в среднем еженедельно против коронавирусной болезни прививают чуть менее 1% населения.

В Украине в среднем за неделю от COVID-19 вакцинируется 0,2% населения, в десять раз меньше, чем в среднем в европейских странах, где еженедельно прививают около 15 млн человек, что составляет 2% населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко сообщил во время презентации анализа текущей ситуации и моделирования сценариев распространения COVID-19.

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По его словам, в мире продолжает увеличиваться количество вакцинированных от COVID-19 людей, по крайней мере одной дозой. В среднем за неделю добавляется около 50-60 млн привитых лиц - это чуть менее 1% всего населения в мире.

Лидер по количеству вакцинированных граждан - Израиль, также увеличивается количество привитых в Великобритании и ОАЭ.

«В Европе Великобритания является лидером по количеству введенных доз на 100 человек, по проценту провакцинированных одной дозой. Процент вакцинированных полностью с каждой неделей увеличивается», - добавил Ганиченко.

По его словам, в Украине вакцинировано 1,3% населения, на прошлой неделе этот показатель составлял 1,1%.

«В Украине добавляется процент вакцинированного населения относительно медленно. Если мы говорим о Европе - это в среднем прирост на 2% в неделю (около 15 млн человек), в Украине - это в десять раз меньше - 0,2% за неделю», - отметил аналитик.

Ганиченко отметил, что в Европе скорость вакцинации стабильно высокая. Сейчас в европейских странах 135 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины.

«Украина продолжает идти относительно постоянными темпами, они немного упали... Украина отстает в 2-3 раза от Великобритании (по темпам вакцинации - УНИАН)», - добавил он.

Вакцинация от COVID-19 в Украине: последние данные

Кампания по вакцинации против коронавирусной болезни началась в Украине 24 февраля, с ее начала прививки получили 491 тыс. 877 человек.

До конца 2021 года в Украине планируют вакцинировать 70% населения – 24 млн человек.

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Автор: Константин Гончаров