Экономист предупредил украинских заробитчан об опасностях, которых следует остерегаться за рубежом.

Трудовые мигранты из Украины нередко рискуют попасть в трудовое рабство, отправляясь на заработки в другие страны.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

"Большинство работников работают без надлежащего оформления. То есть без надлежащей защиты, без соответствующего страхования рисков, связанных с трудовой деятельностью. И государства не защищают их никоим образом, потому что они нелегальные работники", – пояснил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

К тому же, по словам экспертов, кроме тяжелого труда, отсутствия соцгарантий и слабой охраны труда, украинских трудовых мигрантов за границей ждет еще одна проблема – личная безопасность. Достаточно вспомнить последние этнические конфликты в европейских столицах.

"Посмотрите на трудовых мигрантов из арабских стран, из африканских стран – они очень быстро создают радикальные ячейки – языковые, культурные, религиозные. Они подстраивают общество, куда приезжают, под свои культурные и языковые потребности", – добавил Пендзин.

Напомним, ранее СМИ подсчитали, сколько трудовых мигрантов покинули Украину.

Автор: Григорий Бондарь