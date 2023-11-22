Важность анонсированных военным ведомством изменений отметил эксперт Украинского института будущего, экс-нардеп и бывший заместитель председателя парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Игорь Попов. Об этом он написал в колонке на "Украинской правде".

"Перед новой командой Минобороны встают сложные вызовы - провести реформу закупок, одновременно обеспечить бесперебойность поставок армии и вернуть доверие общества к расходованию средств налогоплательщиков", – отметил общественный деятель.

Он указал на ряд насущных проблем, связанных с государственными закупками по линии Минобороны, которые получили значительный резонанс в связи с журналистскими расследованиями и были подтверждены в отчете Счетной палаты о результатах аудита эффективности использования средств государственного бюджета, предусмотренных военному ведомству.

Видео дня

По мнению Игоря Попова, первые шаги в этом направлении сделаны, однако главная часть работы еще впереди.

Эксперт отметил важность старта работы ГП "Государственный оператор тыла", а также положительно оценил ряд принятых его директором Арсеном Жумадиловым решений, которые должны преодолеть коррупцию и удешевить цены.

Обратил внимание Игорь Попов и на насущность формирования при МО общественного антикоррупционного совета, в состав которого вошли известные журналисты и общественные активисты. Члены Совета получили доступ ко всем контрактам, документам и соглашениям, возможность разрабатывать рекомендации по прозрачности процессов закупок.

"Члены антикоррупционного совета имеют рабочие встречи с должностными лицами министерства и ГП, но также проводят публичную коммуникацию с обществом. Связь двусторонняя - общественный орган получает жалобы и предложения от общества, но также информирует граждан о проведенной работе и о реформах в процессе оборонных закупок", – написал Игорь Попов.

Особый упор он сделал на том, что за рубежом хватает критиков самого факта оказания Украине помощи, а подозрения в непрозрачном ее использовании часто используются как аргумент в политических дебатах. А потому любые публичные обвинения отечественных чиновников в том, что средства европейских и американских налогоплательщиков идут в частные карманы украинских коррупционеров, ставят под угрозу предоставление Украине помощи в целом.

Соответственно, важным будет и работа мониторинговой группы, которую возглавил генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч, и парламентский контроль по линии Счетной палаты. Последняя уже рекомендовала МО изучить и ввести практический опыт НАПК, который нивелирует коррупционные риски по потерям бюджетных средств вследствие неэффективного и незаконного их использования в рамках осуществления расчетов по заключенным договорам по закупке товаров, работ и услуг.

"Главным индикатором успешности реформ будет доверие общества. ВСУ - институция с наибольшей поддержкой, и обеспечение защитников Украины качественным питанием, амуницией и вооружением – это первоочередное требование общества. А уверенность военнослужащих в честности поставок – необходимая составляющая боевого духа. Первые шаги и заявления нового руководства Минобороны по этому поводу дают надежду на позитивные изменения. Недавно министр обороны Рустем Умеров сказал, что он относится к коррупции, как к терроризму. С этим трудно не согласиться. Но, и это главное, важно, чтобы эти заявления были не декларативными тезисами, а практическими действиями, с понятными результатами и неотвратимыми последствиями", – резюмировал Игорь Попов.

Следует добавить, что подобная публичная поддержка со стороны общественного сектора является для реформаторов Минобороны тем более важной, что уже первые шаги, направленные на разрушение коррупционных схем в сфере государственных закупок, встретили яростное сопротивление со стороны недобропорядочных поставщиков, которые зарабатывали на этом миллиарды гривень. А потому в информационном пространстве развернулась безумная кампания, в ходе которой руководство МО и ГОТа еще до первых решений начали обвинять во всех возможных грехах.

Несомненно, будут и новые упреки, ведь желающих вернуться к временам, предшествовавшим "яйцягейту", в Украине хватает.

Но можно надеяться, что поддержка гражданского общества и политическая воля руководства Минобороны сделают процесс реформ и борьбу с коррупцией необратимыми.