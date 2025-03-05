Григорий Бондарь

MERCEDES-BENZ S 400, приобретенный Павлишиным, стоит более 120 тыс. долларов или более 5 000 000 грн.

Скандальный бывший директор Ровенской АЭС, первый заместитель мэра г. Вараш Ровенской области 25 сентября 2024 года стал владельцем MERCEDES-BENZ S 400 2021 года выпуска, об этом свидетельствуют регистрационные данные авто, имеющиеся в распоряжении редакции.

Кроме того, на новой машине черного цвета чиновника Варашской мэрии можно увидеть чуть ли не каждый день.

По данным портала "Авто.Риа" стоит такой MERCEDES-BENZ S 400 более 120 тыс. долларов или более 5 000 000 грн.

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При этом, декларация чиновника Павлишина за 2023 год свидетельствует, что он имел кредитные обязательства перед "Аккорд Банком" в сумме более полумиллиона гривен. Соответственно происхождение средств на приобретение нового авто за 5 млн грн - неизвестно и вряд ли на это приобретение хватило бы официальной заработной платы чиновника.

Стоит напомнить, что находясь на должности директора Ривненской АЭС Павел Павлишин приобрел себе столичную квартиру за 7 млн грн, хотя и не имел для этого достаточных официально задекларированных средств.

Кроме того, из деклараций чиновника Павлишина следует, что в 2023 году он также приобрел себе пикап Ram, якобы за 950 000 грн. Хотя рыночная стоимость такого автомобиля превышает 1,2 млн грн.