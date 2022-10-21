По его словам, Украине надо привлекать принципы кооперации. На сегодня существует неустойчивость украинской логистики.

Украина должна создать многоэшелонированную и многовариантную систему ближней, средней и дальней противоракетной и противовоздушной обороны, которая сможет защитить и от дронов.

Об этом заявил бывший президент ГП "Антонов" Александр Лось в эфире "Эспрессо".

По его словам, нужно создать свою уникальную систему.

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"Не надо ничего копировать у западных и восточных коллег. Нельзя брать за образец израильскую или европейскую систему. Нам надо создавать свою систему. Да, с использованием комплексов, подходов, отдельных элементов. Надо брать в пример не копирование технических решений, а привлечение подходов по созданию политико-военных сообществ государств и разработчиков для создания украинской объединенной системы ПРО и ПВО", - отметил Лось.

Он добавил, что именно так США и Израиль работают в отношении "Железного купола".

"Нам надо привлекать принципы кооперации. На сегодня существует неустойчивость украинской логистики. В первую очередь, надо иметь доступ к микроэлектронике, созданию систем вычисления. Надо создавать многоэшелонированную и многовариантную систему ближней, средней и дальней ПРО и ПВО. Именно своим способом, никого не копируя", - подытожил лось.

Иранские дроны на войне в Украине

В июле этого года Россия закупила у Ирана большую партию боевых дронов "Shahed-136" и "Mohajer-6". По разным оценкам, их количество может достигать до нескольких тысяч единиц.

В свою очередь в России отрицают, что ее армия применяет иранские БПЛА во время атак на украинские объекты, а в Иране заявили не продавали РФ беспилотники.

С 13 сентября по 20 октября Силы обороны уничтожили 223 дрона-камикадзе иранского производства "Shahed-136", которые российские войска запускали по территории Украины.

17 октября министр обороны Алексей Резников заявил, что на прошлой неделе российская армия имела 300 иранских дронов-камикадзе, в общем контракт предусматривает передачу россиянам 2,4 тыс. таких беспилотников.

18 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина в ближайшие дни получит от Альянса средства для противодействия иранским дронам-камикадзе.

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