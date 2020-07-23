"Экс-беркутовец" из Николаевщины замечен на задержании оппозиционера в Беларуси (фото)

Мужчина может быть причастен к преступлениям против Евромайдана.

Бывшие бойцы украинского «Беркута», которые бежали из страны после 2014 года, поступили на службу в силовые подразделения Беларуси. Одного из них заметили на задержании оппозиционного активиста в Минске.

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Об этом говорится в материале «Радыё Свабода» (белорусской редакции «Радио Свобода»). Так, 15 июля беларус Александр Кувшинов приехал на площадь Независимости в Минске, чтобы подать жалобу в Центризбирком. Однако отдать ее Александр не успел, ЦИК закрылся, и он на велосипеде ехал домой. Рядом с гостиницей «Минск» он спросил у омоновцев, можно ли проехать прямо, потому что бойцы ограничивали движение по пешеходной части. Однако омоновцы неожиданно схватили его и погрузили в автозак прямо на велосипеде.

Фото задержания быстро разлетелось по соцсетям. На нем пользователи идентифицировали предположительно бывшего сотрудника украинского Беркута, который подозревается в преступлениях против Евромайдана в 2013-2014 годах. Речь идет об уроженце Николаевской области Украины Сергее Понасенко.

Отмечается, что в своем рапорте Понасенко перепулат адрес задержания велосипедиста, поэтому дело Кувшинова отправили на доработку.

Отмечается, что еще 3 года назад волонтерский проект «InformNapalm» писал о трех бывших сотрудниках николаевского подразделения “Беркут”, которые покинули Украину после Революции достоинства и поступили на службу в силовые подразделения Беларуси: Николае Стогорняке, Сергее Гавриляке и Сергее Панасенко.

В марте сообщалось, что в деле по обвинению сотрудников запорожского «Беркута» в применении силы против участников Майдана подготовительное заседание суда не может начаться с 2016 года.

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