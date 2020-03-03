В деле против запорожского "Беркута" подготовительное заседание суда не начинается с 2016 года – адвокат

Потерпевшие обратились в ЕСПЧ.

В деле по обвинению сотрудников запорожского «Беркута» в применении силы против участников Майдана подготовительное заседание суда не может начаться с 2016 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская.

«Дело запорожского «Беркута». Штурм Майдана 11.12.2013 г. Чрезмерное применение силы против протестующих, в том числе несовершеннолетних. С целью помешать мирному собранию. Это дело Департамент спецрасследований передал в суд еще в 2016 году. Заседания судья Смык назначает раз в 3-6 месяцев. Все заседания срываются», - отметила она.

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«Знакомая история, когда суд или не отправляет сообщения, или прокуратура годами не может уточнить адрес, или право потерпевшего присутствовать на заседании превращают в его обязанность. До сих пор не проведено даже подготовительное заседание», - добавила Закревская.

В частности, она отметила, что вчера должно было состояться заседание по этому делу, которое «сорвала защита», поскольку у нее другое заседание в апелляции. «В этом деле потерпевшие уже давно подали жалобу в ЕСПЧ. Жалоба уже заявлена правительству, и скоро ожидаем решения», - подчеркнула адвокат.

Как сообщал УНИАН, 9 марта 2016 года Генеральная прокуратура направила в Печерский районный суд Киева обвинительный акт по подозрению бывшего командира роты милиции особого назначения «Беркут» ГУ МВД Украины в Запорожской области в совершении преступлений во время попытки силового вытеснения протестующих в ночь с 10 на 11 декабря 2013 года на улице Институтской.

Экс-командиру спецназовцев инкриминировали правонарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 41 (выполнение приказа или распоряжения), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ч. 4 ст. 41 ст. 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, походов и демонстраций) Уголовного кодекса Украины.

Также к ответственности было привлечено командира отделения оперативного взвода роты милиции особого назначения «Беркут» ГУ МВД Украины в Запорожской области.

По данным ГПУ, обоих бывших «беркутовцев» обвиняют в исполнении преступного приказа препятствовать проведению собрания, митингов с применением физического насилия, превышении служебных полномочий, что сопровождалось насилием, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевших; действиями, в результате чего телесные повреждения получили 12 человек; а также в незаконной переработке и хранении огнестрельного оружия.