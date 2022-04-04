Для некоторых украинцев решающую роль в выборе имени для ребенка сыграла война.

В Винницкой области и в Киеве новорожденные мальчик и девочка получили имена в честь переносных противотанковых ракетных комплексов из США.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

"При выборе имени новорожденного ребенка чаще всего родители учитывают следующие факторы: традиции семьи, модные веяния, национальные, религиозные и даже политические взгляды родителей. Для некоторых при выборе имени для своих малышей решающую роль сыграла война, в которой украинцы уже второй месяц борются за независимость и суверенитет нашего государства", - отметили в Минюсте.

Там также сообщили, что мальчика в Винницкой области родители назвали Ян Джевелин, а девочку в Киеве - Джавелиной.

Без привязки к теме войны, но при этом не менее оригинальны и редко употребляемые имена для своих малышей выбрали еще десятки молодых родителей по всей стране.

В министерстве обратили внимание на такие имена: Одед, Велислав, Аскольд, Дорофей, Ерений, Левкиян, Сулейман, Кай, Яремий, Эней, Лемуэль, Юсуф, Ахилл, Лучезар, Соломон, Михаил-Мир (мужские) и Добряна, Афина, Акилина, Звенислава, Феврония, Ругая, Айлин, Шашана, Лилу, Милада, Роксолана, Астрид, Еустасия, Яснодара (женские).

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