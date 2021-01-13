Суд ужесточил приговор для обвиняемых окультистов.

В Чернигове апелляционный суд ужесточил наказание для псевдоцелителей, которые в 2017 году убили супругов-киевлян.

Читайте такжеВ Хмельницком умерла женщина, которую на Новый год поджег родной братКак сообщили УНИАН в пресс-службе Черниговской областной прокуратуры, апелляционный суд Черниговской области пересмотрел приговор Деснянского районного суда Чернигова, которым двое людей признаны виновными в убийстве супругов из Киева, совершенном из корыстных побуждений.

Отмечается, что молодая супружеская пара хотела родить ребенка и обратилась к «целителям», которые проводили с ним оккультные обряды, а затем убили. Преступление было совершено в 2017 году, приговор вынесен в январе 2020 года. Суд первой инстанции приговорил обвиняемого к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а его сообщницу – к 11 годам также с конфискацией имущества.

Апелляционную жалобу подал первый заместитель руководителя областной прокуратуры Филипп Беликов, поскольку, по его заключению, назначенное наказание не соответствовало тяжести преступления и было достаточно мягким.

В апелляционной жалобе указано, что суд не в полной мере учел «безжалостное и хладнокровное лишение обвиняемыми жизни людей, которые им доверились и надеялись на помощь в решении личных проблем».

13 января Черниговский апелляционный суд вынес новый приговор, согласно которому назначил виновному за совершение инкриминируемых ему преступлений - пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества; его сообщнице - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор вступил в законную силу.

Убийство супружеской пары в Чернигове: подробности

Тела 27-летних супругов из Киева, которые исчезли 14 июня 2017 года, обнаружили закопанными вблизи фермы у села Шаповаловка Борзнянского района Черниговской области.

Коллегия судей Деснянского районного суда Чернигова в январе 2020 года вынесла приговор, которым двое обвиняемых были осуждены за двойное убийство, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору.

В суде доказано, что в течение апреля-июня 2017 года обвиняемые периодически проводили оккультные обряды с участием супругов-киевлян.

Во время очередного визита для проведения обрядов злоумышленники с целью завладения имуществом лишили их жизни.

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Автор: Ирина Синельник