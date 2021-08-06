В ОГП заявляют, что возможности процессуального реагирования прокуроров в настоящее время исчерпаны.

В Офисе генерального прокурора сетуют, что двое обвиняемых в причастности к похищению и пыткам активистов Майдана во время Революции Достоинства 7 августа могут выйти на свободу из-за действий судей Белоцерковского горрайонного суда Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что 1 июля 2021 на рассмотрение суда поступил обвинительный акт в производстве о похищении 21 января 2014 из помещения Александровской клинической больницы города Киева участников акций протеста Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, их истязании, а также в умышленном убийстве похищенного Вербицкого.

Уточняется, что прокурорами ОГП осуществляется поддержание публичного обвинения в уголовном производстве в отношении двух участников преступной организации, которые обвиняются в незаконном похищении двух участников акций протеста, их истязании, а также в умышленном убийстве похищенного по предварительному сговору группой лиц, в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 127 и ч. 3 ст. 146, ст. 340 УК Украины).

Также в прокуратуре напоминают, что в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 7 августа 2021 года.

Подготовительное судебное заседание по этому делу, назначенное на 9 июля, не состоялось из-за неявки защитников обвиняемых, при этом ходатайство прокурора о привлечении адвокатов из Центра бесплатной правовой помощи признано судом преждевременным.

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В ОГП сообщили, что в тот же день прокурор обратился в суд с ходатайством о применении в отношении обвиняемых меры пресечения, в котором поставил вопрос об их дальнейшем содержании под стражей. Несмотря на то, что ст. 186 УПК Украины предусмотрено безотлагательное рассмотрение таких ходатайств, но не позднее 72 часов, судом назначено следующее судебное заседание только на 21 июля 2021 года.

"И в этот день коллегия судей, не рассматривая указанное ходатайство, вместо этого приняла решение, которым, несмотря на наличие постановления Киевского апелляционного суда об определении подсудности в данном уголовном производстве по Белоцерковским районным судом и установленный Уголовным процессуальным кодексом запрет споров о подсудности между судами, направила уголовное производства в Киевский апелляционный суд для передачи другому суду. Фактически же дело направлено в Киевский апелляционный суд только 26 июля 2021", - сообщили в ОГП.

Отмечается, что потом постановлением Киевского апелляционного суда от 4 августа констатировано беспочвенность поднятого Белоцерковским городским судом вопроса об изменении подсудности и дело возвращено в указанный суд для продолжения судебного разбирательства.

"5 и 6 августа председательствующая по делу назначила судебные заседания, не состоявшиеся из-за отпуска двух членов коллегии, которые отказались отзываться из отпуска. В связи с этим и учитывая то, что срок содержания обвиняемых под стражей истекает 7 августа 2021, прокурором и представителями потерпевших заявленные ходатайства о проведении дополнительного автораспределения для замены в порядке, предусмотренном законом, отсутствующих судей, на которые официального ответа из суда до сих пор не получено. Очередную дату судебного заседания не определена", - отметили в ОГП.

Поэтому, как отмечается, возможности процессуального реагирования прокуроров, которые могли бы предотвратить вышеуказанные негативные последствия, в настоящее время исчерпан.

"Обращаем внимание, что обвиняемые в данном уголовном производстве до момента их задержания находились в розыске, в том числе один из обвиняемых скрывался на протяжении почти 6 лет, используя с этой целью поддельные документы. Кроме того, уже находясь под стражей, один из обвиняемых пытался повлиять на другое лицо, которому инкриминируется соучастие в похищении и истязании пострадавших", - подчеркнули в прокуратуре.

Со своей стороны, Офис генпрокурора призывает к строгому соблюдению требований уголовного процессуального законодательства, в частности, императивно определенных сроков совершения процессуальных действий.

В ведомстве напомнили, что за совершение преступлений, инкриминируемых обвиняемым, к уголовной ответственности привлечено 16 лиц, в отношении 7 из них дела рассматриваются судами, в том числе по двум заочно (in аbsеntiа), 9 человек объявлены в розыск, один человек приговорен к 9 лет лишения свободы.

Похищение Луценко и Вербицкого-справка УНИАН

21 января 2014 Луценко и Вербицкого "титушки" похитили из Александровской больницы и вывезли из Киева. После пыток их оставили в лесу.

Вербицкий от полученных травм скончался. 22 января 2014 его тело обнаружили в лесу под Гнедином Бориспольского района Киевской области.

28 декабря 2020 прокуратура направила в суд обвинительные акты против Сергея Мыслывого и Ивана Новотного. Им инкриминируют участие в преступной организации, которая была создана для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, похищения и пытки Вербицкого и Луценко, а также препятствование проведению мирных собраний во время Евромайдана.

Отдельно Мыслывому инкриминируется убийство Вербицкого, а также использование и подстрекательство к подделке официальных документов, в частности паспорта гражданина Украины.

С момента задержания в марте 2020 Мыслывый и Новотный содержатся под стражей.

Автор: Надя Пришляк