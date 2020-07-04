Дубинский рассказал, как быстро разгрузить киевские дороги в час пик

По словам Дубинского, чтобы это исправить, горвласть должна не делать вид, что строит метро, а вместо этого необходимо загрузить в час-пик полосы общественного транспорта.

Главная транспортная проблема в Киеве заключается в том, что вся жилая инфраструктура не переназначена для того, чтобы люди могли добираться из дому на работу. Киевляне, которые живут на левом берегу, где сконцентрированы самые большие жилмассивы, тратят примерно два месяца в год на дорогу на работу и обратно.

Об этом во время дебатов участников праймериз в киевские мэры на канале ZIK рассказал народный депутат от «Слуги народов» Александр Дубинский.

«То есть, 63 дня в году киевляне могли бы работать и наслаждаться жизнью, вместо того, чтобы кататься из дому на работу и обратно».

По словам Дубинского, чтобы это исправить, горвласть должна не делать вид, что строит метро (чтобы его построить, нужны годы и миллиарды инвестиций), а вместо этого необходимо загрузить в час-пик полосы общественного транспорта.

«Нужно создать выделенные линии для специальных автобусов и трамваев, восстановить электротранспорт. Наконец, соединить трамваями левый и правый берег, как это было раньше. Создать условия, при которых коммунальный транспорт станет современным и не будет отставать от графика, а будет ездить, принося комфорт киевлянам и доход — городскому бюджету», - пояснил участник праймериз.

В то же время, в нынешних условиях метро на Троещину — крайне отдаленная перспектива, поскольку на его строительство нужны миллиарды гривен. Более того, когда проектировалось метро, не были приняты в расчет изломы почвы, а это значительно замедляет процесс.

«Но киевские власти системно пиарятся на этом проекте, выделяя миллионы гривен ежегодно якобы на достройку метро, а сами кладут эти деньги в свои карманы», - считает Дубинский.

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