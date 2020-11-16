Объединённая еврейская община Украины зафиксировала 86,3% случаев антисемитизма в Украине из общего числа антисемитских инцидентов, представленных в докладе Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) о преступлениях на почве ненависти в Украине за 2019 год.

Об этом корреспондентам УНИАН сообщили в ОЕОУ.

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В ОЕОУ отметили, что по методологии БДИПЧ ОБСЕ, за прошедший год в Украине произошло 44 случая антисемитизма. 38 из них были зафиксированы Объединённой еврейской общиной Украины.

При этом, другие общественные организации, которые тоже сообщали о проявлениях антисемитизма в Украине в 2019 году, зафиксировали порядка 50-60% случаев от общего количества.

В Объединённой еврейской общине Украины подчеркнули, что обладают уникальными и эффективными инструментами мониторинга антисемитизма.

К слову, ОЕОУ была источником информации 70% случаев из отчёта БДИПЧ ОБСЕ за 2018 год.

В ОЕОУ призвали всех тех, кто столкнулся с антисемитизмом, сообщать об этом на Еврейскую горячую линию по номеру 910 (бесплатно с мобильного) и 0 800 600 910 (бесплатно со стационарного).

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Автор: УНИАН