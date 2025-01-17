Легальный бизнес призывает правоохранительные органы пресечь торговлю и распространение контрафактной табачной продукции.

В Днепропетровской области фиксируется наибольшая доля контрафактных сигарет (22%). Их продают по цене 60-70 грн, что даже меньше, чем обязательный акцизный налог, который уплачивается с каждой пачки в Государственный бюджет Украины.

Как сообщает издание NV, в конце октября 2024-го в Днепропетровской и Киевской областях, Запорожье и Харькове правоохранители провели 32 обыска на подпольных предприятиях, где изъяли более 30 тыс. пачек сигарет, 300 кг табака, орудия для изготовления сигарет и т. п. А Днепропетровская областная прокуратура разоблачила организованную преступную группу из 6-ти человек, которые занимались производством и распространением нелегальных сигарет.

Даже после эффективных действий правоохранителей потери государственного бюджета Украины по состоянию на сентябрь 2024 года оцениваются в 23 млрд грн, отмечают в Европейской бизнес-ассоциации.

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Кроме того, существенным риском для легального табачного бизнеса станет рост акциза в 2025 году, что приведет к подорожанию пачки сигарет в среднем на 40 грн, предупреждает гендиректор отраслевой ассоциации Укртютюн Наталья Фесюн:

Предотвратить дальнейший рост доли тени могло бы прежде всего продолжение системной работы контролирующих и правоохранительных органов и наличие у высшего руководства страны политической воли для ее обеспечения"

Легальный бизнес призывает правоохранительные органы пресечь торговлю и распространение контрафактной табачной продукции в Украине и в Днепропетровском регионе в частности.

"Белый бизнес чрезвычайно обеспокоен возобновлением работы производителей нелегальной табачной продукции и призывает правоохранительные органы прекратить незаконную деятельность. Европейская Бизнес Ассоциация в очередной раз обращает внимание на фискальный потенциал теневого сектора, в том числе и нелегальных производителей подакцизной продукции", - говорят в ЕБА.

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