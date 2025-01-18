Сообщается, что оккупанты использовали украинскую металлопродукцию для обустройства служебных помещений российского института ядерных исследований.

Служба безопасности Украины в Днепропетровской области разоблачила предприятие, которое помогает России строить лаборатории, в которых враг разрабатывает ядерное оружие.

Как отмечается в сообщении на сайте СБУ, по данным следствия, к организации сделки причастен владелец украинской компании-производителя строительных материалов.

"Установлено, что после начала полномасштабной войны представители завода переправили в РФ масштабную партию готового профиля из нержавеющей стали", - говорится в сообщении.

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В СБУ пояснили, что оккупанты использовали украинскую металлопродукцию для обустройства служебных помещений российского института ядерных исследований.

"На его базе раш**ты разрабатывают проекты новых образцов ракетного вооружения с ядерным зарядом", - добавили в Службе.

Так, чтобы скрыть международные поставки, дельцы сначала отправляли товар подконтрольной компании на Ближнем Востоке, а оттуда осуществляли ее реэкспорт российским заказчикам.

По данным следствия, финансовую отчетность обеих компаний вела главный бухгалтер украинского предприятия.

Во время обысков по адресам компании и в помещениях фигурантов были обнаружены мобильные телефоны, компьютерная техника и документация с доказательствами преступной деятельности в пользу России.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили владельцу предприятия-производителя и трем его подчиненным о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, ранее было сообщено о подозрении действующему судье Хозяйственного суда города Киева за решение, которое тот принял в интересах Министерства обороны России.

В 2011 году к руководству Украины обратился министр обороны России с письмом о содействии в погашении якобы задолженности одного из субъектов хозяйствования на сумму 405,5 млн долларов США за поставленный природный газ еще в 1996-1997 годах.

Несмотря на истечение сроков исковой давности и отсутствие гарантий государства по долгам предприятия, а также при отсутствии доказательств самого факта существования в 2012 году долга предприятия по контрактам 1996-1997 годов, судья удовлетворил иск Министерства обороны России и постановил взыскать с любого счета Государственного бюджета Украины в пользу РФ более 3,1 млрд грн.

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