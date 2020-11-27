Допрос запланирован на пятницу, 27 ноября.

Директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства Игорь Пошивайло заявил, что его вызвали на допрос в Национальную полицию.

Об этом он сообщил в Facebook.

Он опубликовал фотографию повестки на пятницу, на 15:00. В подписи к фото он заявил, что сам предложил вызвать себя на допрос после того, как забрал жесткий диск, который следователи изъяли при обысках.

Обыски в музее Майдана: что известно

19 ноября утром в Национальном музее Революции достоинства заявили об обысках. Также об обысках у себя дома сообщил его директор Игорь Пошивайло.

По данным полиции, обыски в музее проводились в рамках расследования уголовного производства в отношении злоупотребления служебным положением. По данным следствия, в конце 2018 года музеем на счет генподрядчика был перечислен авансовый платеж в размере более 111 млн грн на выполнение строительных работ, которые не выполняются.

Согласно акту ревизии, на казначейском счете подрядчика остаток средств по объекту на март составил 9 млн 878 тыс. 517 грн.

Правоохранители заявили, что также выявлены финансовые нарушения в музее, что привело к убыткам на сумму почти 4 млн грн.

В то же время в музее Майдана заявили, что ни копейки из средств, выделенных на строительство мемориального комплекса Героев Небесной сотни, не украдено, закуплены некоторые материалы, но подрядчик не может начать работы из-за ареста земельного участка в связи с необходимостью проведения следственных действий.

Открытие Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни было запланировано на февраль 2019 года. Строительные работы не начались из-за позиции Генпрокуратуры, поскольку в 2018 года начальник управления спецрасследований ГПУ заявил, что в рамках расследования дел Майдана на территории строительства необходимо провести дополнительные следственные эксперименты, касающиеся расстрела митингующих. Летом 2018 года по представлению Генпрокуратуры на отведенный под строительство мемориала участок был наложен арест. Второй очередью планируется сооружение здания Музея Майдана.

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Автор: Денис Прядко