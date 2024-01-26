Депутат утверждает, что это позволит государству лучше понимать объем мобилизационного ресурса.

Одной из следующих новаций в процессах мобилизации должно стать появление цифрового "сертификата военнообязанного". Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в ходе панельной дискуссии, организованной изданием LB.ua.

По его словам, сертификаты будут выдаваться не всем военнообязанным, а только тем, кто подпадает под мобилизационный возраст. Сейчас это 27-60 лет. Арахамия отметил, что сначала были планы чтобы сертификат был у всех мужчин, но потом от идеи отказались.

"Сделать это таким образом для того, чтобы мы, как государство, понимали, какой у нас мобресурс", – объяснил глава президентской фракции парламента.

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Новая модель должна заработать уже через четыре месяца.

Арахамия предложил снять тайну со статистики потерь ВСУ

Как писал УНИАН, Арахамия рассказал, что ранее предложил президенту Владимиру Зеленскому раскрыть данные о потерях Украины в войне. По мнению нардепа, информация об истинных масштабах потерь Украины в войне покажет украинцам, что они "не такие большие, как они сами себе представляют".

"Когда вы выходите на улицу и спрашиваете людей о потерях, я не слышал ни разу менее 100 000. А наши потери намного меньше", - утверждает Арахамия.

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