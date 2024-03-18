С начала года в Украине возбудили 4,6 тысячи дел о самовольном оставлении части.

С начала 2024 года правоохранители начали 4,6 тысячи дел по статье Уголовного кодекса Украины о самовольном оставлении части, и количество таких дел растет, сообщает hromadske.

По данным издания, отчеты Офиса генпрокурора свидетельствуют, что в 2022 году было зарегистрировано 6 тысяч таких дел, а уже в следующем - 16 тысяч. При этом за первые два месяца 2024 года прокуроры уже начали 4690 производств.

В то же время до подозрений доходит лишь небольшая часть этих дел: 24,9% первого года полномасштабной войны и 13,6% - второго.

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"В прошлом году прокуроры остановили следствие по 265 делам по СОЧ, закрыли 1130 таких дел и еще 1912 передали в суд (все с обвинительным актом). В январе-феврале 2024 года правоохранители вручили подозрения в 53 делах о самовольном оставлении части. Еще 42 производства закрыли и 47 - передали в суд", - пишет издание.

Статья 407 Уголовного кодекса Украины об уклонении от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период и на военную службу по призыву из числа резервистов в особый период предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Дезертирство в ВСУ

Ранее ветеран АТО Евгений Дикий рассказывал, что в последнее время растет количество самовольного оставления частей военнослужащими. В то же время, по его словам, таких случаев совсем немного, и это не тот процент, при котором часть теряет боеспособность.

По его словам, увеличение СОЧ в последнее время связано, в частности, с увеличением процента принудительно мобилизованных.

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