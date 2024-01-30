Он отметил. что в последнее время растет количество самовольного оставления частей военнослужащими..

В количественном отношении случаи дезертирства в Вооруженных силах Украины составляют однозначное меньшинство. Об этом военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий сказал во время общения в ньюзруме "Новинарные".

Дикий признает, что в армии есть определенный процент дезертиров, но это однозначное меньшинство. В частности, ему известно о случае, как двое военнослужащих во время обучения на полигоне за рубежом покинули воинскую часть и не вернулись.

"Это определенно меньшинство. Да, это все-равно значительно больший процент, чем хотелось бы слышать... Скажу прагматично: это не тот процент, при котором часть теряет боеспособность. Это тот процент, где остается абсолютное большинство, которым можно выполнять все штатные задачи", - сказал Дикий.

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Случаи самовольного оставления части

Также военный аналитик отметил, что растет количество случаев самовольного оставления воинских частей военнослужащими (СОЧ).

"Насколько страшными можно считать эти цифры, я бы так не сказал. То есть, не то количество, при котором реально теряется боеспособность частей", - сказал Дикий.

При этом, он отмечает, что не все случаи СОЧ можно считать дезертирством.

"В чем разница? СОЧ - это любой случай, когда боец не вернулся в установленный срок. Либо вообще оставил часть и не сообщил, либо был вполне легально отпущен и не вернулся в установленный срок. Так вот, более половины этих случаев - это разные бытовые истории, когда что-то действительно затянулось с родственниками, к которым ехал что-то сделать, или извините, даже банально забухал. Бывает и такое. Но больше половины - это истории, когда человек не сдержал сроков, а потом приходит в себя, и сам возвращается", - сказал Дикий.

По его словам, те, кто в конце концов возвращаются в части, не являются дезертирами.

"Дезертир - это тот, кто окончательно сбежал и именно уже сознательно скрывается", - сказал ветеран.

По его словам, пока в армии служило мало людей, было мало случаев СОЧ, а когда армия выросла до более миллиона человек, то и случаев СОЧ стало больше.

"Увеличение СОЧ в последнее время связано, в частности, также все же с увеличением процента принудительно мобилизованных. Такая закономерность тоже есть", - сказал Дикий и добавил, что проблема есть, но "не какая-то фантастическая".

Ситуация с уклонистами - что известно

Как сообщал УНИАН, почти ежедневно пограничники задерживают мужчин призывного возраста, которые пытаются незаконно сбежать из Украины.

В начале января министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что в Украине открыто уже около 9 тысяч уголовных производств против уклонистов от службы в ВСУ. Из них почти треть - 2 тыс 600 материалов - направлено в суд.

Ранее ветеран войны украинцев против россиян Евгений Дикий рассказал, что мобилизация в Украине 2024 продолжается, и не стоит уклоняться от службы в рядах защитников украинского государства, потому что, если наших граждан не пойдет достаточно много воевать, то российские оккупанты смогут захватить новые территории.

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