По результатам исследования ЮНИСЕФ, Украина входит в пятерку стран - крупнейших производителей детской порнографии и в десятку "лидеров" по ее распространению.

Верховная Рада Украины усиливает уголовную ответственность за сексуальную эксплуатацию детей и распространение детской порнографии.

Читайте такжеСемейную пару, которая использовала 4-летнюю дочь для создания порно, посадили на 12 лет (фото)Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект №3055 в первом чтении проголосовали 286 народных депутатов.

Проект носит название "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (Ланцаротской конвенции)".

В пояснительной записке указывается, что по результатам исследования Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Украина входит в пятерку стран - крупнейших производителей детской порнографии и в десятку "лидеров" по ее распространению.

Так, среди опрошенных несовершеннолетних 14-18 лет 11% показывали свое обнаженное тело; 7,8% - занимались сексом за определенную плату; 3,2% - соглашались сфотографироваться или сняться в фильме в обнаженном виде. Результаты исследования "Комплексная оценка масштабов продажи детей, детской проституции и порнографии в Украине" были обнародованы в 2010 году.

Предложенные проектом №3055 изменения в законодательство по защите детей от сексуальной эксплуатации и насилия разработаны с целью имплементации положений Ланцаротской конвенции.

Что предполагает законопроект

В частности, в Уголовном кодексе предлагается установить, что за совершение совершеннолетним лицом действий сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет, предусматривается наказание в виде ограничения или в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Читайте такжеЖителя Днепра подозревают в распространении детской порнографииТакже УК дополняется несколькими новыми статьями: о наказании за "домогательства ребенка для сексуальных целей"; статьей 301-1, которой предусматривается наказание за "сознательное получение доступа, приобретение, владение, изготовление или распространение детской порнографии"; статьёй 301-2 о наказании за сознательное получение доступа к детской порнографии, владение ею, ее приобретение, ввоз, изготовление, сбыт или распространение.

Законопроектом №3055 также предлагается внести изменения в закон "Об охране детства". Ими предусмотрено установить, что если возраст лица не установлен, но есть основания полагать, что лицо является ребенком, до установления его возраста ему предоставляется защита, предусмотренная для ребенка в соответствии с законодательством об охране детства.

Также предусмотрено определить механизм предотвращения (профилактики) и защиты детей от сексуального насилия, введя обязательное информирование для работников, контактирующих с детьми, относительно насилия, эксплуатации или других проявлений жестокого обращения с ребенком.

Определяется порядок выявления таких детей, проведение опроса пострадавшего ребенка по дружеской к нему методике.

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Автор: Надя Пришляк