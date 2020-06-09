Правила отдыха в детских лагерях в условиях коронавируса должны быть серьезно продуманы - Зеленский

Прошлым летом в детских лагерях было зафиксировано более 80 вспышек различных инфекций, поэтому их работа в условиях эпидемии коронавируса имеет повышенные риски.

Правила отдыха в детских лагерях в условиях коронавируса должны быть серьезно продуманы, подчеркивает президент Владимир Зеленский.

Как сообщает пресс-служба офиса президента, об этом он сказал в ходе традиционного совещания по предотвращению распространения COVID-19.

За прошедшее лето в детских лагерях было зафиксировано более 80 вспышек различных инфекций, поэтому работа таких заведений в условиях эпидемии коронавируса имеет повышенные риски, говорилось на совещании.

Читайте такжеВ Минздраве предлагают не открывать этим летом детские оздоровительные лагеря

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, ежегодно в летних лагерях отдыхают 1-1,2 млн детей.

«Это много детей, и правила их отдыха в условиях коронавируса должны быть серьезно продуманы. В то же время большинство лагерей у нас в довольно устаревшем состоянии. Сейчас имеем хорошую возможность провести их аудит, отремонтировать, где нужно, повысить критерии их качества, комфорта, питания детей», - подчеркнул Зеленский.

Степанов добавил, что Кабинет министров уже разрешил работу баз отдыха и рассмотрит предложения президента по улучшению качества работы летних лагерей.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что правительство внимательно относится к информации ВОЗ об ухудшении ситуации с коронавирусом в глобальном масштабе и того, что наибольшей угрозой сейчас является самоуспокоение.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram