Дети для иностранцев: число младенцев от суррогатных матерей в столичном отеле возросло (видео)

Сейчас детей смогли забрать только 6 пар родителей.

Родители-иностранцы из-за карантина не могут забрать младенцев, рожденных суррогатными матерями в Украине. Тем временем, количество таких малышей за неделю выросло еще на 20 – сайчас в одном из столичных отелей своей возможности выехать ждут уже 70 детей.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что некоторым родителям удалось уже не просто увидеться со своими малышами, а даже забрать их.

Так, супруги из Швеции встретились со своими новорожденными малышами. Родителям обоим за сорок. У них была череда попыток забеременеть, и все безуспешные. Они прилетели в Украину заранее, прошли обязательную обсервацию, и чудом успели на роды.

Сейчас детей смогли забрать только 6 пар. Несколько из них даже нашли способ уехать из Украины. Все остальные стали заложниками ситуации.

Большинство из этих детей ждут родителей, которые не могут въехать в Украину. Те, кто смог добраться, теперь не могут выехать. И не только из-за карантина. К примеру, в Испании суррогатное материнство запрещено, поэтому малышам дали украинское гражданство. Чтобы их забрать с собой, биологическим родителями надо усыновить ребенка. Те, кто решил вопрос с документами, ждут вылета.

"Сейчас мы уже выяснили, через какой пограничный пункт они будут ехать. Мы предоставляем и будет оформлено разрешение. Я думаю, что они уже на следующей неделе точно уедут", - сообщила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова.

Сейчас рассматривают еще около 20 случаев. Один из них касается немецкой семьи. В Германии признают только отца в суррогатном материнстве. И дипломатическую ноту предоставляют лишь ему. Но в Украине у них от суррогатной мамы родилась двойня. И поэтому один человек не может вывезти двух детей. Поэтому сейчас прорабатывают все возможные механизмы.

Пытаются уладить вопрос с тем, что делать с теми родителями, которые не могут получить разрешение на въезд в Украину. Как только они доберутся до Украины, то должны пройти обязательную двухнедельную обсервацию.

Шведское супруги Андреас и Мария поделились своим опытом.

"Нам понадобилось несколько дней, чтобы узнать, какие документы нужно собрать. Как только мы поняли это, процесс стал уже проще. Это не заняло много времени, к тому же наше посольство нам очень помогло. Но с посадкой на самолет была уже совсем другая история. Все было очень запутано с разрешениями. Мы думали, что нужно одно, а оказалось - что совсем другое", - рассказала женщина.

С предложением помочь семьям вернуться на Родину и обратились к руководству клиники.

Впрочем, как скоро родители смогут забрать детей, пока не берется прогнозировать никто.

Напомним, 13 мая уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в Украине есть 46 детей, рожденных суррогатными матерями для иностранцев, которых сейчас держит в гостинице киевская клиника.

В соцсетях распространилось видео из отеля, где сейчас находятся несколько десятков младенцев.