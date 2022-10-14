Первая леди подчеркнула, что чрезвычайно важным является тот факт, что с прошлого года сегодняшний день посвящен и защитникам, и защитницам. Она аргументировала свои слова конкретными цифрами.

Сегодня, 14 октября, украинцы празднуют День защитников и защитниц Украины.

Первая леди Украины Елена Зеленская тоже не оставила без внимания этот особенный день. Она опубликовала в социальных сетях пост, в котором напомнила о важной роли женщин в спасении страны.

"Женщина в униформе. Можно не знать ее лично, но нельзя отвести глаз. Потому что за этой униформой - самый важный в жизни выбор. Возможно, она носит форму с 2014-го. Или же надела после полномасштабного российского вторжения. Она может быть профессиональной военной, а может – учительницей, которая стала на защиту самого дорогого", - написала Зеленская. Видео дня

Также она также обнародовала серию фото украинских женщин-военнослужащих.

"После самых горячих битв она пишет семье и близким, что все в порядке и скоро они будут вместе. Она командует артиллерией или руководит дроном. Или же работает, чтобы эта артиллерия и дроны, еда и лекарства были у нашего войска вовремя. Она боец во всем, за что берется. Она защищает, потому что любит", - отметила жена Зеленского.

Первая леди подчеркнула, что чрезвычайно важным является тот факт, что с прошлого года сегодняшний день посвящен и защитникам, и защитницам. Она аргументировала свои слова конкретными цифрами: более 41 тысячи женщин сейчас – военные, из которых более 8 тысяч – офицеры. Еще 18 тысяч – те, кто работает в системе армии, чтобы армия работала.

"Спасибо вам, защитницы! И поклон всем защитникам! Наши героини и герои, вы очень нужны нам и вашим семьям живыми и невредимыми. Обнимаем каждую и каждого – за каждый наш день жизни", - подытожила первая леди Украины.

День защитников и защитниц Украины

Государственный праздник Дня защитника Украины, который отмечается 14 октября, в 2014 году ввел своим указом президент Украины Петр Порошенко. В то же время он отменил празднование Дня защитника Отечества 23 февраля, который в СССР был Днем Советской Армии и Военно-морского флота.

14 июля 2021 года Верховная Рада переименовала День защитника Украины на День защитников и защитниц Украины.

Как сообщал УНИАН, вчера президент Владимир Зеленский призвал украинцев прислушиваться к сигналам воздушной тревоги, особенно сегодня - в праздник защитников и защитниц.

"Не расслабляемся! Бьем врага! Соблюдаем правила безопасности! Прислушаемся к сигналу воздушной тревоги, особенно завтра! И делаем все, чтобы усилить Украину", - подчеркнул Зеленский.

Сегодня президент Украины поздравил украинцев с Днем защитников и защитниц Украины, и отметил, что защитники бьются за Украину, независимость и волю для всех последующих поколений.

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