В 1,5 раза сократилась рождаемость в этом году по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения:

За первое полугодие 2024 года в Украине родилось 87 655 детей, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время зафиксировано 250 972 смертей. Сейчас на одного новорожденного гражданина приходится трое умерших, сообщает "Опендатабот" со ссылкой на данные Минюста.

В 1,5 раза сократилась рождаемость в этом году по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения: 87 655 детей против 132 595 в 2021. Больше всего новорожденных зарегистрировано: в Киеве – 9695 детей, на Львовщине – 7923 и Днепропетровщине – 6962. Стабильно мало детей рождается в прифронтовых регионах: в Херсонской области (221 ребенок) и Донецкой области (702). На Луганщине за полгода вообще не было зарегистрировано ни одного младенца.

Отмечается, что соотношение рождаемости и смертности является одним из ключевых показателей демографического кризиса в Украине. Сейчас на одного новорожденного гражданина приходится трое умерших. Для сравнения, в доковидных в 2018-2020 годах на одного ребенка приходилось двое умерших. 250 972 человека умерли в Украине за первые полгода 2024 года. Это в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда зафиксировали 349 041 умершего. Тем не менее, 2021 год был пиковым на смерти из-за пандемии Covid-19.

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Меньше всего умерших фиксируется на Херсонщине (2334) и Донетчине (5753), а также в Черновицкой области (5422). Антирекорд установили в Днепропетровской области – 26 374, на Харьковщине – 17 999 и в Киеве – 17 449.

Демографическая ситуация в Украине

В Национальном банке спрогнозировали, сколько людей может уехать из страны в последующие годы и когда украинцы начнут возвращаться домой. В 2024-2025 годах ожидается дальнейший отток мигрантов за границу (около 400 и 300 тыс. человек соответственно).

По оценкам Института демографии, на подконтрольной Украине территории проживает 31 млн человек, 4,9 млн выехали за границу, около 5 млн проживают на временно оккупированных территориях. К 2025 году в Украине может остаться всего 25 млн человек.

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