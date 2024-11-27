Он отметил, что рассчитывать можно на граждан Филиппин, Таиланда и тому подобное.

Из-за демографического кризиса уже сейчас наблюдается большая проблема на рынке труда в Украине, и если ситуация не изменится, то не исключено, что придется привлекать работников из других стран. Об этом в интервью УНИАН рассказал директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха.

"Наиболее вероятный сценарий - страны южной и восточной Азии. В частности, Филиппины, Таиланд и тому подобное. Вряд ли будет большой потенциал в постсоветских странах, ведь там люди традиционно едут на работу в Россию и этот тренд вряд ли изменится", - отметил социолог.

В то же время он отмечает, что для того, чтобы эти люди поехали работать в Украину, нужно создать необходимую инфраструктуру.

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"Да, в этих странах высокий уровень безработицы, но им нужно создать условия, характерные для их региона", - говорит Головаха.

Он также отметил, что исторически после больших войн как правило наблюдаются "бейби-бумы", однако украинские демографы не советуют надеяться на это.

По его словам, среди факторов, влияющих на уменьшение рождаемости, - в частности, уровень предоставления медицинских услуг, проблема с рабочими местами, борьба с ПТСР, стрессом. Он отмечает, что фактор стресса очень влияет на уровень рождаемости, а сейчас этот уровень в Украине крайне высок.

Он добавил, что все эти проблемы надо решать сейчас, "ведь после войны уже будет поздно".

Демографический кризис в Украине - последние новости

По прогнозу Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины, к 2051 году население в Украине сократится до 25 миллионов. Отмечается, что причинами этого являются война, масштабная внешняя миграция, низкий уровень рождаемости, высокий уровень преждевременной смертности, массовые вынужденные перемещения населения в пределах Украины и другие факторы.

Ранее в Национальном банке заявили, что из-за длительной войны и дефицита электроэнергии люди и дальше будут выезжать из Украины. В частности прогноз оттока людей на 2024 год ухудшен до 500 тысяч человек.

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