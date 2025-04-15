Нардеп Гончаренко уже выступил против его продления.

В среду, 16 апреля, Верховная Рада Украины будет голосовать за продление срока действия военного положения и мобилизации в стране.

Днем народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале, что выступит против продления военного положения, поскольку недоволен отсутствием демобилизации и четких сроков службы в украинской армии:

"Сейчас наши военные, которые защищают свою страну от оккупантов - наименее защищены этой же страной. Фактически находятся в рабстве. Даже в тюрьме есть конечный срок - здесь нет. И нашу власть это устраивает".

Также он раскритиковал действия сотрудников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки и принудительную мобилизацию.

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"Людей до сих пор пакуют на улицах и мобилизуют. Об адекватном рекрутинге никто не хочет слышать. К людям относятся, как к животным. Эффективность отрицательная. Количество СЗЧ - максимальное. Но это продолжается. Нашу власть и это устраивает", - добавил Гончаренко.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук ответил на это сообщение на своей странице в социальной сети Facebook:

"Финальные результаты кастинга Путина в Раде уже завтра можно будет увидеть - среди тех, кто проголосует против продления военного положения".

Военное положение в Украине

Как известно, с начала полномасштабного вторжения России военное положение и мобилизация в Украине продлеваются каждые 90 дней.

Действие военного положения истекает 9 мая, однако президент Владимир Зеленский подал в ВР законопроекты №13172 и №13173, которыми предлагается продлить действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней - с 9 мая до 6 августа 2025 года

В недавнем интервью Reuters Стефанчук говорил, что после 8 мая военное положение и мобилизацию продолжат, поскольку война еще не закончилась.

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