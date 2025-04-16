Если отменить режим военного положения пока война еще продолжается, это может повлиять на функционирование государственного аппарата.

16 апреля Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации до 6 августа 2025 года. Но отменить его могут и раньше чем через 90 дней.

Об этом в комментарии телеканалу "Рада" сказал народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев. По его словам, решение об отмене военного положения могут принять в случае установления мира.

"Верховная Рада в любой день в любое время может собраться и проголосовать о прекращении военного положения, даже не дожидаясь окончания этих 90 дней", – пояснил он.

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В то же время он подчеркнул, что если отменить режим военного положения пока война еще продолжается, это может изменить функционирование государственного аппарата. В частности, такое решение повлияет на работу военно-гражданских администраций и финансирование украинской армии.

"Фактически это может привести к капитуляции Украины, потому что мы не будем уже в состоянии войны. Опять же, это будет сигналом и для РФ, и для наших партнеров, которые также, возможно, остановят помощь Украине. Зачем помогать, если Украина сама закончила действие военного положения", – констатировал Егор Чернев.

Война в Украине: это стоит знать

Представитель МИД Георгий Тихий сообщил, что Украина и США проведут новый раунд переговоров с США с целью поиска путей прекращения войны, которую против нашего государства ведет Россия. По его словам, нужно усиливать давление на Москву для того, чтобы россияне начали серьезно относиться к миру.

Между тем глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что россияне начали применять дроны с ядовитым газом. Он отметил, что враг оснастил беспилотники капсулами с концентрированным газом-иритантом.

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