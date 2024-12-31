Защитники не фронте не должны проходить большое истощение, а иметь возможность отдыхать, когда их будут заменять другие.

В Украине надо создать непрерывный цикл, когда одни защитники воюют, другие в это время отдыхают и третьи готовятся. Об этом представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин сказал во время интервью для проекта Радио Свобода "Новости Приазовья".

В частности, спикер отмечает, что важно коммуницировать неудобные вещи о войне. По его мнению, у населения не должно быть иллюзий в это время, поскольку рано или поздно иллюзии, не подкрепленные чем-то материальным, разрушаются.

"И это разрушение иллюзий, особенно когда эта иллюзия массовая, если она в информационном поле господствует, потом очень болезненно разбивается о реальность. И мы видим даже те мобилизационные процессы, которые отражаются у нас в стране. Они проходили отнюдь не идеально. И до сих пор проходят не идеально", - отметил Лазуткин.

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Он обращает внимание, что "многие привыкли жить мыслью, что ребята молодцы, герои, наши солнышки, они там все сделают":

"А на самом деле чтобы побеждать в войне с таким врагом, мы должны прежде всего создать систему, в которой кто-то воюет, кто-то в это время отдыхает, кто-то готовится".

В связи с этим, как считает Лазуткин, эти люди должны друг друга менять, чтобы в украинском войске был такой непрерывный цикл, когда не будет слишком большого истощения тех, кто воюет.

"Когда они будут знать, что пришло время отдохнуть, или опять же где-то прокачать, усовершенствовать свои навыки, чтобы такая возможность была, чтобы было кем их заменить", - подчеркнул он.

Кроме того, по его мнению, если в Украине будет такой полноценный цикл, тогда и у оккупантов, и у агрессоров будет меньше вдохновения для того, чтобы совершать какие-то действия, направленные на уничтожение украинской государственности.

"То есть это, мне кажется, наши реалии на несколько лет, если не на несколько десятилетий вперед", - считает спикер.

По крайней мере, по его убеждению, в Украине должны быть к этому готовы.

"Это не означает, что Украина будет все время в состоянии войны. Но наше общество должно быть подготовленным к любому развитию событий, чтобы никто сюда больше не хотел никогда лезть", - подчеркнул Лазуткин.

Также спикер Минобороны считает, что для победы Украины нужна максимальная вовлеченность всего украинского народа:

"И сосредоточенность на главном - на достижении победы. Потому что, если у нас не будет победы, у нас не будет ничего. Не будет стабильного мира, не будет устойчивого развития, не будет полноценного будущего. Мы не будем никогда счастливыми, если мы проиграем".

Демобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, 23 декабря народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сказал, что в ближайшей перспективе нет оснований ожидать законопроект о демобилизации, который бы предусматривал массовое увольнение с военной службы военнослужащих.

Ранее в Раде рассказали, возможна ли сейчас демобилизация в Украине. Так, народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко отметил, что в Украине по состоянию на сейчас невозможно принять закон о демобилизации.

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