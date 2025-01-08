По словам Костенко, определенное количество людей возвращается и их ставят на обеспечение.

Военнослужащие просят продлить срок для добровольного возвращения на службу после самовольного оставления части (СОЧ) до 1 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал Роман Костенко, народный депутат от "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Отвечая на вопрос о новых решениях, касающихся декриминализации СОЧ, он рассказал, что накануне собиралась рабочая группа с участием представителей правоохранительных органов, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Министерства обороны и депутатов. "А сегодня конкретно был Комитет по продлению этого срока", - сообщил Костенко.

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Он напомнил, что в августе "был принят законопроект, который декриминализировал СЗЧ, кто ушел первый раз".

"Но... человек мог уйти в СОЧ, а вернуться не мог. Потому что, если человек возвращается, он должен дождаться приговора суда и только после этого, а у нас суды очень долго работают, - это может быть месяц, два, полгода - и только после этого командир может поставить его на обеспечение, позволить ему выполнять боевую задачу", - отметил депутат.

Так, добавил он, "сделали таким образом, что командир имеет право, если человек пришел, вернулся, поставить его на все виды обеспечения... и человек может дальше выполнять боевые задачи, и в то же время будет закрываться его уголовное дело".

"И это было до 1 января. А сейчас пришли военные и попросили продлить это еще до 1 марта. Потому что определенное количество людей, я не скажу, что много, возвращается и их ставят на обеспечение", - сказал Костенко.

По его словам, по этому вопросу есть "много мнений". Парламентарий отметил:

"Здесь очень тяжелое управленческое решение, что мы дальше делаем. Конечно, надо, с моей точки зрения, исходить из того, что если человек возвращается, - дайте ему шанс стать в строй и обеспечьте его".

Да, добавил он, это "вынужденная мера" и сегодня на заседании Комитета "приняли решение ее принять".

"Внесли изменения через закон. И теперь будем ждать, пока его проголосуют", - сказал Костенко.

СОЧ в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук отметила, что срок для добровольного возвращения на службу после ВЗЧ могут продлить.

Она напомнила, что 1 января этот срок истек. Так, сейчас идея заключается в том, чтобы продлить этот срок, но на сколько именно - это предмет обсуждения.

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