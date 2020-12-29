На следующем заседании Приморский райсуд Одессы продолжит исследовать доказательства стороны обвинения.

В Одессе завершилось заседание по делу активиста Сергея Стерненко, которого обвиняют в умышленном убийстве напавшего на него Ивана Кузнецова и незаконном ношении холодного оружия.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание в Приморском районном суде Одессы длилось чуть более двух часов.

Во время сегодняшнего заседания сторона обвинения представила несколько видео следственных экспериментов, в том числе с участием девушки Стерненко Натальи Усатенко, которая в день нападения была вместе с ним, и других свидетелей.

Кроме того, суд постановил о привлечении переводчика для участников процесса, которые не владеют украинским.

На следующем заседании суд продолжит исследовать доказательства стороны обвинения.

Следующие заседания состоятся в 12:00 5 января и в 12:45 29 января.

Дело Стерненко: что нужно знать

В 2018 году на Стерненко были совершены три нападения, которые он связывает со своей общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы. По этим фактам открыты производства, в которых Стерненко выступает в качестве потерпевшего.

Также СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения Стерненко одного из нападавших - Кузнецова.

11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 (убийство) и ч. 2 ст. 263 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. По данным СБУ, экспертиза засвидетельствовала версию об умышленном убийстве Стерненко Кузнецова.

По решению суда Стерненко до 21 сентября находился под ночным домашним арестом. 13 августа ему вручили обвинительный акт.

24 сентября в Приморском райсуде Одессы состоялось первое подготовительное заседание по делу Стерненко.

29 сентября суд снова поместил Стерненко под ночной домашний арест. Почти три недели после завершения действия меры пресечения суд не мог ее продлить или изменить из-за болезни одного судьи из коллегии.

18 декабря Стерненко отправили под ночной домашний арест с 21:00 до 6:00.

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Автор: Антонина Доломанжи