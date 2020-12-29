В Одессе завершилось заседание по делу активиста Сергея Стерненко, которого обвиняют в умышленном убийстве напавшего на него Ивана Кузнецова и незаконном ношении холодного оружия.
Как передает корреспондент УНИАН, заседание в Приморском районном суде Одессы длилось чуть более двух часов.
Во время сегодняшнего заседания сторона обвинения представила несколько видео следственных экспериментов, в том числе с участием девушки Стерненко Натальи Усатенко, которая в день нападения была вместе с ним, и других свидетелей.
Кроме того, суд постановил о привлечении переводчика для участников процесса, которые не владеют украинским.
На следующем заседании суд продолжит исследовать доказательства стороны обвинения.
Следующие заседания состоятся в 12:00 5 января и в 12:45 29 января.
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Дело Стерненко: что нужно знать
- В 2018 году на Стерненко были совершены три нападения, которые он связывает со своей общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы. По этим фактам открыты производства, в которых Стерненко выступает в качестве потерпевшего.
- Также СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения Стерненко одного из нападавших - Кузнецова.
- 11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 (убийство) и ч. 2 ст. 263 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. По данным СБУ, экспертиза засвидетельствовала версию об умышленном убийстве Стерненко Кузнецова.
- По решению суда Стерненко до 21 сентября находился под ночным домашним арестом. 13 августа ему вручили обвинительный акт.
- 24 сентября в Приморском райсуде Одессы состоялось первое подготовительное заседание по делу Стерненко.
- 29 сентября суд снова поместил Стерненко под ночной домашний арест. Почти три недели после завершения действия меры пресечения суд не мог ее продлить или изменить из-за болезни одного судьи из коллегии.
- 18 декабря Стерненко отправили под ночной домашний арест с 21:00 до 6:00.
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