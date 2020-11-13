В Одессе началось очередное заседание, на котором суд рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения активисту Сергею Стерненко.
Как передает корреспондент УНИАН, дело слушается в Приморском районном суде Одессы.
Стерненко обвиняют в умышленном убийстве напавшего на него Ивана Кузнецова и незаконном ношении холодного оружия.
Сначала суд продолжит исследование доказательств, а в конце заседания рассмотрит ходатайство защиты Стерненко об изменении ему меры пресечения.
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Дело Стерненко: в чем обвиняют активиста
В 2018 году на Стерненко было совершено три нападения, которые он связывает со своей общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы. По этим фактам открыто производство, в которых Стерненко выступает в качестве потерпевшего.
Также СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения Стерненко одного из нападавших - Ивана Кузнецова.
11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 (убийство) и ч. 2 ст. 263 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. По данным СБУ, экспертиза показала версию об умышленном убийстве Стерненко напавшего на него Кузнецова.
По решению суда Стерненко до 21 сентября находился под ночным домашним арестом. 13 августа ему вручили обвинительный акт.
24 сентября в Приморском райсуде Одессы состоялось первое подготовительное заседании по делу Стерненко.
29 сентября суд снова отправил Стерненко под ночной домашний арест.
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