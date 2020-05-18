В СБУ заявили, что не собираются сегодня объявлять подозрение Стерненко

Сегодня со Стерненко планируют проводить следственные действия, заявили в спецслужбе.

В Службе безопасности Украины заявляют, что не намерены объявлять подозрение активисту Сергею Стерненко во время его сегодняшнего визита в спецслужбу.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В спецслужбе подчеркнули, что вызвали сегодня Стерненко для проведения отдельных следственных и процессуальных действий, которые не связаны с объявлением ему о подозрении.

"Активизация вокруг этого дела в информационном поле является ничем иным, как сознательным стремлением обострить ситуацию в публичной плоскости и создать дополнительные возможности для дальнейшего давления на расследование", - заявили в СБУ.

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Как сообщал УНИАН, сегодня общественный активист Сергей Стерненко пришел на допрос в главное следственное управление Службы безопасности Украины. Поддержать Стерненко возле здания ГСУ СБУ собрались несколько сотен граждан. Некоторые активисты скандировали: "Аваков – черт!".

В 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает нападения со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

9 октября 2020 года Генпрокуратура направила в Главное следственное управление СБУ уголовные производства по нападениям на Стерненко. Генпрокуратура осуществляет процессуальное руководство в трех уголовных производствах относительно нападений на Стерненко, еще в одном обвинительный акт в отношении подозреваемого нападающего направлен в суд.