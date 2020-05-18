Под столичным СБУ активисты зажгли файеры в поддержку Стерненко (видео)

Поддержать активиста у здания ГСУ СБУ собрались несколько сотен граждан.

Общественный активист Сергей Стерненко пришел на допрос в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, поддержать Стерненко у здания ГСУ СБУ собрались несколько сотен граждан. Некоторые активисты скандировали: «Аваков - черт!».

Также на месте очень много полиции и спецназа ТОР, стоят полицейские автомобили - как легковые, так и микроавтобусы для перевозки задержанных.

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Перед допросом Стерненко заявил: «Я не знаю, выйду ли я сейчас из этого здания, но я знаю точно, что мы с вами сможем защитить свое право на самозащиту. Я знаю точно, что за тем, что здесь происходит, очень пристально следят в Офисе президента и генерального прокурора».

Активист заявил, что не знает, по какому именно делу его вызвали на допрос и в каком статусе. В то же время он считает, что давление на него обусловлено тем, «что к нападениям на него причастны одесские полицейские, а во-вторых, те люди, которые сегодня руководят страной, а именно Арсен Аваков, Ирина Венедиктова, они не очень хотят, чтобы украинцы имели право защищать свою жизнь и здоровье от нападений. Им нужно, чтобы мы были нацией рабов».

Также он прокомментировал третье нападение, которое в СБУ классифицировали как хулиганство, а не как попытку заказного убийства. «Я думаю, что такая квалификация сделана, чтобы не искать в дальнейшем заказчиков, соучастников, организатора этого нападения Александра Подобедова, ранее судимого, и которого за два года после нападения никто даже не допросил», - сказал Стерненко.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году на общественного активиста Стерненко было совершено три нападения. Он связывает нападения со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

9 октября 2020 года Генпрокуратура направила в Главное следственное управление СБУ уголовные производства по нападений на Стерненко.

Генпрокуратура осуществляет процессуальное руководство в трех уголовных производствах по нападениям на Стерненко, еще в одном обвинительный акт в отношении подозреваемого нападающего направлен в суд.

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Так, в одном из производств расследуется нападение на активиста и нанесение ему телесных повреждений двумя лицами. В другом уголовном производстве расследуется убийство одного из нападавших и причинение другому телесных повреждений. В уголовном производстве по факту нанесения активисту легких телесных повреждений и повреждения его имущества также продолжается досудебное расследование.

В то же время по факту нанесения Стерненко телесных повреждений с помощью огнестрельного оружия досудебное расследование завершено, обвинительный акт по факту покушения на умышленное убийство направлено в Приморский райсуд Одессы.

Вместе с тем СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году, Ивана Кузнецова.

7 апреля 2020 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по факту смертельного ранения нападающего будет предъявлено в любом случае.

14 мая Стерненко заявил, что его вызвали в СБУ на 18 мая в 9:00 для вручения уведомления о подозрении.