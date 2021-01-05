Также обвинение утверждает, что раны Стерненко на левой руке могли быть причинены им самим.

Приморский районный суд Одессы продолжил рассмотрение дела активиста Сергея Стерненко, которого обвиняют в умышленном убийстве своего напавшего Ивана Кузнецова и незаконном ношении холодного оружия.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале заседания судья сообщил, что на заседание привлечен переводчик с украинского на русский язык, которого на прошлом заседании требовала потерпевшая сторона, в частности вдова Кузнецова.

Читайте такжеВерховный суд отказался менять подсудность дела активиста СтерненкоПосле этого прокурор начал зачитывать выводы судебно-медицинской экспертизы тела Кузнецова с подробным описанием ранений. Прокурор заявил, что Стерненко нанес Кузнецову смертельный удар после того, как тот начал убегать.

По его словам, данные экспертизы якобы свидетельствуют о том, что Стерненко сначала легко ранил своего нападавшего, нанеся лишь поверхностные раны ножом, а затем, догнав Кузнецова, нанес смертельную рану в область сердца, после чего он умер.

Кроме того, прокурор отметил, что раны Стерненко на левой руке имеют такой характер, что могли быть причинены им самим после того, как он нанес смертельный удар Кузнецову.

Дело Стерненко: что известно

В 2018 году на Сергея Стерненко было совершено три нападения, которые он связывает со своей общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы. По этим фактам открыто производство, в которых Стерненко выступает как потерпевший.

Также СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения Стерненко одного из нападавших – Кузнецова.

11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления за ч. 1 ст. 115 (убийство) и ч. 2 ст. 263 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. По данным СБУ, экспертиза показала версию об умышленном убийстве Стерненко Кузнецова.

По решению суда Стерненко до 21 сентября находился под ночным домашним арестом. 24 сентября в Приморском райсуде Одессы состоялось первое подготовительное заседание по делу Стерненко.

18 декабря Стерненка отправили под ночной домашний арест с 21:00 до 6:00.

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Автор: Дмитрий Хилюк