Следственный судья ВАКС постановил отложить рассмотрение на 23 ноября.

Судьи Окружного административного суда Киева в очередной раз не явились на заседание по избранию им мер пресечения.

Как сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда, сегодня в ВАКС должны были состояться судебные заседания по избранию мер пресечения председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и судьям этого суда.

Кроме этого, сегодня должно было рассматриваться ходатайство об отстранении Аблова от занимаемой должности.

"Указанные судьи в очередной раз не явились на судебные заседания. Следственный судья ВАКС постановил отложить рассмотрение указанных ходатайств на 23 ноября в 10:00, 10:30, 11:00, 13:00 и 14:40", - сообщили в суде.

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Дело Окружного админсуда Киева: что было раньше

17 июля прошли обыски в ОАСК, а также в Государственной судебной администрации (ГСА). Затем детективы НАБУ предъявили подозрения в создании преступной организации и захвате власти голове ОАСК Вовку, его заместителю Аблову, пяти судьям и руководителю ГСА Зиновию Холоднюку.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 12 человек во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват госвласти путем установления контроля над ВККС, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе. Также НАБУ обнародовало записи разговоров якобы этих судей.

В САП утверждают, что эта преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и деловых кругов.

Позже Вовк и Холоднюк заявили, что им не вручали сообщение о подозрениях.

11 августа в НАБУ заявили об объявлении в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате госвласти руководством ОАСК. Речь шла о Вовке, Владимире Келеберде, Игоре Качуре, Николае Сироше, Игоре Погрибниченко, Алексее Огурцове, Сергее Остапце.

12 августа в Окружном административном суде Киева заверили, что объявленные в розыск судьи - на рабочих местах.

1 сентября ВРП отказалась отстранить Вовка от осуществления судопроизводства.

Также ВРП вернула генпрокурору три ходатайства о временном отстранении судей ОАСК и еще два отказалась удовлетворить. Решение ВРП касаются Аблова, судей Погрибниченко, Огурцова, Качуры и Келеберды.

1 октября ВАКС отстранил Холоднюка от должности.

3 ноября НАБУ объявила Вовка в розыск.

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Автор: Антонина Доломанжи