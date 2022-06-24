Рассматривается версия якобы умерла из-за падения в больнице

Главное управление Национальной полиции в Ровенской области в настоящее время рассматривает версию, что женщина умершая, по данным СМИ, в больнице в результате избиения сыном директора Ровенской АЭС Евгением Павлишиным, скончалась от полученной травмы головы из-за случайного падения в больнице.

Об этом сообщил источник Українських Новин в Нацполиции Ровенской области.

"...на полном серьезе рассматривают версию причины смерти от полученной травмы головы в результате случайного падения в больнице. То есть, пожилая женщина, находясь в больнице на лечении после избиения Евгением Павлишиным, сама случайно ударилась о что-то, ей стало плохо и от этого она умерла", - пояснил источник редакции.

По данным Українських Новин, врачи местной больницы г. Вараш (Ровенская область) уже подготовили для местной полиции подобное медицинское заключение о мнимой причине смерти. Таким образом, сейчас началась фаза "отмазывания" от обвинений в убийстве местного мажора - сына директора Ровенской АЭС Павла Павлишина.

Напомним, как утверждают СМИ, ранее на территории базы отдыха "Холодок" (с. Рудка Варашского района) произошло избиение 2 женщин - 64-летней матери и ее дочери, арендовавших на базе домик для отдыха. Избил женщин в ходе "отдыха со своими друзьями" якобы владелец базы отдыха Евгений Павлишин, являющийся сыном руководителя Ровенской АЭС Павла Павлишина.

Українські новини считают, что причиной нападения Павлишина-младшего на женщин стало их возмущение фактом справления нужды владельцем базы отдыха на стену арендованного домика. Когда пожилая женщина, арендовавшая этот домик для отдыха с дочерью, сделала замечание, то после фразы: "Ты что, не знаешь кто я?", вероятно, получила удар, от которого упала на землю, а Евгений Павлишин продолжил бить лежащую ногами. Досталось и дочери пострадавшей, пытавшейся защитить мать.

Пожилую женщину госпитализировали в Варашскую больницу, где позже она скончалась от полученных травм в результате избиения.

Как сообщали Українські Новини, сын директора Ровенской АЭС Евгений Павлишин избил пожилую женщину.

Независимый профсоюз Ровенской АЭС требует увольнения директора станции Павла Павлишина.