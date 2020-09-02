Авторы ленты заявили, что хотят найти правду в резонансном деле.

В итальянском сенате накануне прошла презентация первой части фильма The wrong place. В ней авторы пытаются исследовать дело о гибели итальянского репортера Андреа Роккелли на Донбассе 6 лет назад и обвинения в причастности к его смерти украинского военного Виталия Маркива.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам режиссера документальной ленты Крисниано Тинацци, задача журналистского расследования заключалась в более глубоком исследовании дела Роккелли-Маркив, а не в отстаивании позиции "за" или "против" какой-то из сторон процесса.

"Этим фильмом предлагаем открыть дебаты, чтобы понять лучше резонансное дело, предлагаем идти до конца для поиска правды", – сказала Элеонора Монджелли, заместитель главы Итальянской федерации прав человека.

Примечательно, что мероприятие впервые посетил представитель Демократической партии (из правительственной коалиции) сенатор Роберто Рампе.

"Я убежденный пацифист, но понимаю, что во время военной ситуации, к сожалению, солдатам приходится убивать. При этом нельзя представить, что в отношении всех трагических инцидентов на войне открывают дела по убийству. Думаю, этот фильм поможет достичь желаемого результата, предоставляя новые элементы для более глубокого понимания дела", - сказал он.

Присутствующим показали 35-минутный фрагмент фильма, в котором авторы выяснили новые факты и общались со свидетелями, не вовлеченными в судебный процесс.

Что известно о деле Маркива

Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и его российского коллеги Андрея Миронова под Славянском 24 мая 2014 года.

По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла в результате артобстрела со стороны российско-террористических войск. В Нацгвардии отметили, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.

12 июля 2019 года суд присяжных в Италии приговорил Маркива к 24 годам заключения. Также украинца обязали выплатить компенсацию семье погибшего.

20 ноября Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркиву. Рассмотрение апелляционной жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидалось весной 2020 года. Однако начало апелляционного процесса было заблокировано из-за пандемии COVID-19.

3 июля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте заявил, что рассчитывает на справедливое решение суда в Италии по Маркива и его скорейшее возвращение на Родину.

В жалобе адвокатов на приговор украинскому нацгвардейцу, рассмотрение которой начнется 29 сентября, сторона защиты просит окончательно и безоговорочно оправдать Маркива.

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Автор: УНИАН