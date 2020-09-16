Евросоюз призывает привлечь к ответственности причастных к убийству Гонгадзе

Сегодня исполнилось 20 лет с тех пор, как исчез основатель интернет-издания «Украинская правда» Георгий Гонгадзе.

Представительство Европейского Союза в Украине призывает украинскую власть привлечь к ответственности причастных к убийству журналиста Георгия Гонгадзе. Читайте такжеБалух приходил в сознания и пытался сорвать с головы повязку - Сущенко Об этом говорится в заявлении Представительства ЕС в Украине в микроблоге Twitter. «Сегодня мы вспоминаем украинского журналиста Георгия Гонгадзе, похищенного в этот день 20 лет назад. ЕС поддерживает свободу медиа как ключевую составляющую демократий во всем мире. Причастные к преступлениям против журналистов должны быть привлечены к ответственности», - заявили европейские дипломаты. Дело Гонгадзе: что известно Основатель интернет-издания «Украинская правда» Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу под Таращей Киевской области обнаружили тело без головы, которое, по заключениям экспертов, могло принадлежать журналисту. Останки черепа, которые по заявлению Генпрокуратуры принадлежат Гонгадзе, были найдены в 2009 году на Киевщине.

15 марта 2008 Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Суд лишил их свободы на срок от 12 до 13 лет.

В январе 2013 года к пожизненному заключению за убийство журналиста был осужден бывший начальник департамента наружного наблюдения МВД, генерал Алексей Пукач.

Журналиста похоронили 22 марта 2016 года в Киеве на территории церкви Николая Набережного. Заказчики убийства до сих пор не установлены. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Перевод: Виталий Саенко

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