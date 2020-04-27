Дело Гандзюк: в Офисе генпрокурора не исключают, что будут ходатайствовать об изменении подсудности

Решение, какой именно суд будет рассматривать дело в случае ходатайства об изменении подсудности учитывая исключительные обстоятельства, будет принимать Верховный суд Украины.

В Офисе генерального прокурора не исключают, что будут ходатайствовать об изменении подсудности дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которое по законодательству должен рассматривать суд в Херсоне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщил заместитель начальника Департамента надзора за специальными органами правопорядка Офиса генпрокурора Роман Романчук, отвечая на вопрос журналистов о том, какой суд будет рассматривать дело.

"Согласно Уголовному процессуальному кодексу, это территория места совершения преступления. Однако перед непосредственным направлением в суд, возможно, мы будем ходатайствовать об изменении подсудности учитывая исключительные обстоятельства", - сказал он.

Романчук уточнил, что решение о том, какой именно суд будет рассматривать дело в случае ходатайства Офиса генпрокурора об изменении подсудности, будет принимать Верховный суд Украины.

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Как сообщал УНИАН, общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатор выполнения покушения на убийство Гандзюк Сергея Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также в деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (Москаленко), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

В январе 2020 года в Бургасе (Республика Болгария) правоохранители задержали Левина, находившегося в международном розыске. 16 марта Левина экстрадировали в Украину. 17 марта Печерский райсуд Киева постановил арестовать Левина до 2 апреля.

25 марта Шевченковский районный суд Киева продлил сроки досудебного следствия по делу Гандзюк до 29 июля.

Сегодня, 27 апреля, в Офисе генпрокурора сообщили о заверешення расследования по делу и об установлении конечного заказчика этого преступления - председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера.