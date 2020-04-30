Врал о Гандзюк: суд арестовал счета Кивы

В 2019 году Кива обнародовал в эфире украинского телеканала информацию о якобы причастности Гандзюк к разворовыванию городского бюджета.

Государственные исполнители столичного отдела ГИС арестовали банковские счета нардепа от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ильи Кивы, который, несмотря на решение суда от июня 2019 года, так и не опроверг безосновательные обвинения погибшей активистки Екатерины Гандзюк в коррупции.

Об этом сообщает юридическая компания «Миллер».

Арест на счета Кивы наложен по решению Соломенского райсуда Киева от 22 апреля 2020 года.

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Юристы пишут, что средства не разблокируют, пока депутат не оплатит судебный сбор и не выполнит предыдущее решение суда по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации, истцом которого является отец погибшей активистки.

В противном случае депутата оштрафуют и откроют против него уголовное производство.

В июне 2019 года Соломенский райсуд Киева признал недостоверной информацию, которую Кива распространил в эфире «Эспрессо» по якобы причастности Гандзюк к разворовыванию городского бюджета. Решением судьи обязали депутата опровергнуть слова в эфире того же канала и взыскать с него 1409,60 гривень судебного сбора в пользу истца – Виктора Гандзюка.