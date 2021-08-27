Мечта художника – достичь мирового признания именно украинского стиля в архитектуре и дизайне.

Уникальный архитектурный стиль, который сочетает в себе украинскую и японскую культуры, созданный предметным отечественным архитектором Сергеем Махно, узнают и отмечают во всем мире.

О своем творческом пути Махно рассказал в рамках проекта Группы "Метинвест" – "Делаем украинское". В нем компания в честь своего пятнадцатилетия рассказывает об украинцах, которые ежедневно делают крутые продукты для Украины и мира

Неповторимые архитектурные и дизайнерские идеи Сергея под брендом "Makhno" уже покорили мир. Реализовано около 600 объектов в 21 стране. Интерьеры для кафе и баров, ресторанов и жилых особняков. США, Бразилия, Италия, Британия, Франция – это далеко не полный список стран, где работы Сергея получили золото или призовые места на выставках и конкурсах.

"У нас около 15 международных премий, включая две Red Dot, дизайн Property Awards, International Property Award, SBID, дизайн Bar&Restaurant. Эти все премии получили мы в течение последних 10 лет", – сказал Махно.

Махно захватил весь мир уникальным и на первый взгляд не сочетаемым стилем, в котором смешал украинскую и японскую культуры. Японией архитектор увлекся 10 лет назад. В частности, философией ваби-саби, что в буквальном переводе "скромная красота". Его стиль узнают за рубежом, а смелые решения получают десятки наград.

Мечта художника – достичь мирового признания именно украинского стиля в архитектуре и дизайне. Но самое большое достижение Сергея – популяризация украинского стиля в мире. Художник верит, что скоро молодых профессионалов международного уровня будут учить, что наряду со скандинавским, японским и другими стилями есть особый и неповторимый – украинский стиль.

"Самое главное – это современный украинский стиль с элементами дизайна ваби-саби или японской философии. Мы эту историю несем в мире. Мы показываем украинский дизайн, украинскую архитектуру во всем мире. Последние 15 проектов – это основное наше направление. Это украинский стиль, и мы делаем украинское", – пояснил Махно.

Видео-сюжет, в котором Махно рассказывает о своем творческом пути, размещен на ютуб-канале "Делаем украинское".

Как сообщал УНИАН, группа "Метинвест" запустила специальный видео-проект "Металлическая звезда", в котором украинские звезды рассказывают, как выглядит процесс производства стали на горно-металлургических комбинатах.

К своему пятнадцатилетию компания запустила специальный сайт "Делаем украинское".

Как сообщается на сайте "Метинвеста", посвященном 15-летию компании, металлургическая отрасль и горное дело является одной из ключевых сфер экономики Украины. За последние 15 лет компания "Метинвест" заплатила 164 млрд грн налогов и произвела 142 млн тонн стали. Также компания за это время инвестировала 10 млрд долл. в работу своих предприятий и 2,5 млрд грн в развитие украинских городов. Всего на предприятиях "Метинвеста" работают около 80 тысяч сотрудников.

Автор: Иван Бойко