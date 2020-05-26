ГБР завершило расследование в отношении двух черкасских экс-судей по "делам Майдана"

Экс-судьи подозреваются в вынесении заведомо неправосудных постановлений, заведомо незаконных арестах, которые повлекли тяжкие последствия.

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении двух бывших судей по "делам Майдана".

Как сообщает пресс-служба ГБР, следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, совместно с Офисом генпрокурора завершили досудебное расследование в отношении двух бывших судей Сосновского районного суда города Черкассы, которые сейчас являются действующими адвокатами.

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Следствием установлено, что бывшие судьи 25-26 января 2014 года совершили противоправные действия в отношении 17 человек - гражданам была незаконно ограничена личная свобода, в основном путем помещения под стражу.

"Решения принимались без достаточных и надлежащих доказательств совершения ими массовых беспорядков для препятствования организации и проведению дальнейших мирных собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций в Черкассах и других регионах", - говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что экс-судьи подозреваются в вынесении заведомо неправосудных решений, совершенном в личных интересах (ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины); заведомо незаконных арестах, повлекших тяжкие последствия, совершенных в личных интересах по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса Украины); незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенном должностным лицом по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Уголовного кодекса Украины).

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