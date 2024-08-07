Ранее в МВД заявили, что не зафиксировали роста преступности в Украине во время войны.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении административной ответственности за мелкие кражи. С карточкой законопроекта можно ознакомиться на официальном портале Верховной Рады.

Мелкое хищение чужого имущества, если его стоимость не превышает 0,5 необлагаемого минимума доходов граждан (до 757 грн), ведет к штрафу от 50 до 100 необлагаемых минимумов (от 850 до 1700 грн), общественным работам на срок от 20 до 30 часов, или административному аресту до 5 суток.

Если стоимость имущества составляет от 0,5 до 2 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 758 до 3028 грн), похищение ведет к штрафу от 100 до 300 необлагаемых минимумов (от 1700 до 5100 грн), общественным работам на срок от 30 до 40 часов, исправительным работам на срок до 1 месяца с отчислением 20% заработка, или административному аресту от 5 до 10 суток.

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В случае, если субъект повторяет нарушение в течение года, штраф будет составлять от 8500 до 17000 грн, срок общественных работ увеличивается до 40-60 часов, срок исправительных работ - до 1-2 месяцев с отчислением 20% заработка, а административный арест будет составлять от 10 до 15 суток

Если же субъект трижды или более раз в течение года подвергался административному взысканию за мелкое хищение, то штраф будет составлять от 600 до 1000 необлагаемых минимумов, а административный арест увеличивается до 15 суток.

Декриминализация в Украине - что достойно внимания

Верховная Рада поддержала законопроект, которым декриминализируются мелкие кражи имущества стоимостью до 3 тыс грн, в июле этого года. Как тогда сообщалось, инициатива направлена на усиление административной ответственности за мелкие кражи.

А в прошлом году в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о декриминализации порнографии. Как сообщалось, инициаторами выступили 25 депутатов.

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