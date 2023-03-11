Ей удалось задержать до приезда полиции и вора, и его приспешницу.

В Одессе девушка догнала и задержала мужчину, укравшего телефон у пенсионера. Преступление произошло на глазах Анны Гричановской, которая мгновенно среагировала и бросилась вдогонку.

Хорошая физическая подготовка помогла ей справиться с мужчиной, намного превосходящим ее. Полиция, прибывшая на вызов, была удивлена, говорится в сюжете ТСН.

Все произошло за считанные минуты, рассказывает Анна. Она как раз прогуливалась с подругой в парке, как вдруг услышала крики. На помощь звал пожилой мужчина, у которого вор вырвал телефон из рук.

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Девушка догнала преступника, который убегал на рынок, чтобы слиться с толпой. Похищенный телефон он уже передал приспешнице. Поэтому девушка оставила вора с толпой и бросилась догонять его "подругу". Ей все удалось. А дальше она одной рукой держала вора, а другой - вызывала копов.

Патрульные прибыли на место через минуты и были удивлены тем, что преступников уже задержали. Вору грозит до 8 лет за решеткой, для него это - не первая украденная вещь. Приспешница отделалась админштрафом, а саму Анну за храбрость и неравнодушие правоохранители наградили отличием.

Под Киевом продавец быстро разобралась с нападавшим

Ранее в сети завирусилось видео, как продавец из города Обухов (расположенного под Киевом) остановила нападавшего, который ворвался в ее магазин с палкой и бросился на нее.

Женщина быстро отобрала у злоумышленника деревяшку и выгнала его пинком из магазина, сообщал руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов. Нападавшего задержали и отправили его в изолятор временного содержания.

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