В Украине оформить декретный отпуск может не только мама, но и другие родственники ребенка.

Декретный отпуск – настоящее спасение для мамы или других родственников ребенка, ведь без него очень трудно ухаживать за новорожденным. Разбираемся, как оформить декрет в 2021 году, как он влияет на трудовой стаж и на какую сумму декретных можно рассчитывать.

Как оформить декретный отпуск

Если декретный отпуск берет мама ребенка, ей нужно получить медицинское заключение у врача. Его нужно предоставить работодателю.

Женщины, оформленные как ФЛП, помимо больничного листа также должны предоставить справку об уплате ЕСВ и открыть счет для декретных выплат. Безработные женщины и студентки должны предоставить справку с места учебы или службы занятости в региональное отделение труда и социальной защиты.

Перечень документов для работодателя для оформления декрета:

заявление о предоставлении отпуска;

копия свидетельства о рождении ребенка;

справка с места работы матери о том, что она приступила к работе в условиях полного рабочего времени, до окончания отпуска по уходу за ребенком

документ, подтверждающий родственные связи (по возможности).

Виды декретного отпуска

Дина Москалец, инспектор отдела кадров

В понятие "декретный отпуск" можно включить отпуск по беременности и родам (собственно листок нетрудоспособности, или, как еще говорят – больничный на период беременности и родам), отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и отпуск по уходу с ребенком, нуждающимся в домашнем уходе (согласно медицинскому заключению на то врачей). Последний можно использовать после наступления ребенку трех лет до, чаще всего, исполнения шести лет.

Декретный отпуск и страховой стаж

Как сообщает Дина Москалец, в страховой стаж входят только два вида отпуска – по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. По третьему виду отпуска, а именно по уходу с ребенком, нуждающимся в домашнем уходе – нет. Если больничный оплачивается, то два других вида "декретного" отпуска – нет. Однако во всех трех случаях за работником сохраняется должность и оклад, действовавший на момент выхода в декрет.

Как долго длится декретный отпуск

Больничный на период беременности и родов работницы обычно в медицинском учреждении оформляют с 30-й недели беременности. В случаях осложнений его либо могут оформить раньше, либо наоборот, продлить на срок 14 календарных дней дополнительно (например, в случае сложных родов).

Читайте такжеКабмин определился с условиями декретного отпуска для мужчинДекретный в большинстве случаев длится 126 календарных дней (70 дней до предполагаемого дня родов и 56 дней после родов). Мамы, которые рожают двойню или больше детей, или имели тяжелые роды, могут рассчитывать на 140 дней декрета.

Срок работы на предприятии никоим образом не влияет на право работницы пойти в декрет. Устроившись на предприятие и проработав на нем хотя бы один день, можно отбыть в декрет. Оплата больничного на период беременности и родов производится единовременно одной суммой за все указанные в нем 126 календарных дней нетрудоспособности.

Предприятие, на котором работает работница, инициирует обращение в Фонд социального страхования в виде пакета документов и заявления-расчета, после чего Фонд, проработав обращение, в течение 10 календарных дней обязан оплатить больничный работнице. Однако иногда оплата может задерживаться на срок до двух месяцев.

Размер декретных выплат

Для расчёта размера выплат официальный заработок женщины за последние 12 месяцев делят на количество отработанных дней. Такой будет оплата за один день декрета. Также законом установлен максимальный и минимальный размер декретных выплат за месяц: 90000 гривен и 6000 гривен соответственно в 2021 году.

Для безработных женщин минимальный размер выплат установлен на уровне 25% от прожиточного минимума, то есть с 1 июля 2021 года – 2635 гривен, а с 1 декабря 2021 года – 2749 гривен.

По данным Фонда соцстрахования, средний размер декретных за день составляет 280 гривен.

Автор: Екатерина Пулатова