Из-за нее 17 августа произошли стычки между представителями "Нацкорпуса" и полицией.

Скандальную "советскую" выставку-инсталляцию, из-за которой 17 августа произошли стычки между представителями "Национального корпуса" и полицией на Аллее Небесной Сотни, установили на Майдане Независимости.

Как передает корреспондент УНИАН, место установки огорожено металлическим забором и охраняется полицией.

До этого на Банковой обещали изменить концепцию выставки, которая вызвала возмущение общественности. Но теперь те же экспонаты (советская мебель, телевизор и т.д.) можно наблюдать на Майдане.

Как известно, изначально инсталляцию установили на Аллее Небесной Сотни напротив мемориальных досок, установленных в честь погибших участников Революции Достоинства. Там собрали декорацию, которая иллюстрировала быт в Украине времен СССР. (бутафорские стены со старыми обоями, диван, советские игрушки и ненастоящие автоматы для продажи газированной воды).

Скандал из-за "советской" инсталляции на Аллее Небесной Сотни: подробности

17 августа несколько десятков возмущенных представителей "Национального корпуса" принялись демонтировать инсталляцию, а правоохранители наблюдали за происходящим. Позже произошли столкновения между правоохранителями и членами "Нацкорпуса", были задержанные. После стычек инсталляцию демонтировали.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров объяснил, что в центре Киева появились декорации к 30-летию независимости Украины, которое будут отмечать 24 августа. Во время трансляции ко Дню Независимости Украины хотели заснять разные эпохи, которые прожила наша страна, в том числе и советскую.

Автор: Дмитрий Хилюк