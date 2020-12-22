Лариса Козовая

После развала СССР Украине досталось внушительное «наследие» в виде множества памятников, олицетворяющих советскую власть, в частности Ленину. По словам начальника Южного межрегионального отдела Украинского национального института памяти Сергея Гуцалюка, ни один населенный пункт Одесской области не обошелся без такого монументального (и не очень) объекта. Еще совсем недавно количество Ильичей в регионе превышало тысячу, но по состоянию на конец декабря 2020 года осталось лишь три.

Скандал разгорелся вокруг большого монумента на юге области - в селе Калчева Болградского района, где 4-метровый Ленин до сих пор стоит в центре, возле Дома культуры. И, хотя вопрос демонтажа неоднократно обсуждали на разных собраниях и сессиях сельсовета, местные жители ни за что хотят расставаться со своим бетонным кумиром.

По словам экс-председателя местного сельсовета (1998-2002 годы), бывшего учителя истории Ивана Аврамова, который написал о малой родине книгу, с годами село, основанное еще в 1861 году, пустеет – жители отправляются на поиски лучшей жизни. А те, кто остаются, сетуют на дорогой газ (населенный пункт газифицирован, но люди предпочитают в быту дрова), некачественную питьевую воду, разбитые дороги… Говорят, мол, в СССР «делалось все для людей, сейчас - одни разговоры…».

Ленин умер за 20 лет до того, как село присоединили к УССР

В национальном институте памяти аргументы «за Ленина» считают надуманными. «Ленин умер за 20 лет до того, как село присоединили к УССР. То есть, Владимир Ульянов от истории Калчева очень далек. Он далек от бессарабских болгар и гагаузов, украинцев, молдаван, староверов и многих других. К тому же, именно в советские времена самобытность народов была под угрозой как раз в силу политики коммунистического режима», - подчеркивает Сергей Гуцалюк.

По его словам, в независимой Украине, болгары получили возможность без проблем развивать свой язык, а ситуация в Калчева нагнетается нарочито: «Там несколько человек - бывшие коммунисты, которые попросту спекулируют на настроениях людей».

По словам сооснователя проекта «Декоммунизация. Украина» Вадима Позднякова, общественники направили массу запросов в органы местного самоуправления, полицию и прокуратуру о том, что местная власть саботирует закон о деккомунизации. И более полугода назад полиция открыла уголовное производство. Но… под удар попал председатель сельсовета Анатолий Касим, попытки которого убрать монумент постоянно заходили в тупик. Именно он предложил перенести памятник в музей, и под это даже нашлись спонсоры. Однако, когда к скульптуре подогнали технику, калчевские депутаты не позволили снять ее с постамента.

Вопрос неоднократно выносился на обсуждение, но снос монумента никто не поддержал

Собственно, Касиму пришлось сложить с себя полномочия. Обязанности сельского головы стала исполнять секретарь совета Анна Аврамова. В ноябре активисты получили ответ по поводу каменного Ильича уже от нее: наболевший вопрос неоднократно выносился на обсуждение, но снос монумента никто не поддержал. В частности, не одобрено выделение средств на демонтаж, и, кроме того, нет подъездных путей. Мол, Ленина установили в середине семидесятых годов прошлого века, потом возле него возвели Дом культуры, который якобы перекрыл доступ к вождю.

Поздняков, в свою очередь, говорит, что это отговорки: «Денег для этого много не нужно. Финансы - вообще не проблема. Уже случалось, бедные села, например, в Полтавской и Черкасской областях, просили помочь с демонтажем. Нужны были деньги или подъемный кран, и выход находился всегда… Отсутствие подъездных путей - тоже неправда. Ведь летом технику уже подгоняли, но местные жители ей помешали...».

Любопытно, что первый в Советском Союзе памятник Ильичу возвели в Южной Пальмире в 1924 году - при входе в Одесский судоремонтный завод №1. А на центральной площади города Ильичевск (сейчас – Черноморск) около полувека простоял и вовсе нестандартный монумент - изваяние признали в СССР одним из самых больших и динамичных памятников Ленину. Изначально его заказали для установки на Кубе, но тогдашняя политическая конъюнктура изменилась, и бронзовый памятник остался на родине. В 2014 году горсовет решил его демонтировать, и в городе началось противостояние со стрельбой, в результате которой пострадали двое мужчин... Тем не менее, эту огромную статую, как и сотни других, таки убрали.

Однако есть монументы, которые после определенной трансформации остались на месте. Так, в Одессе, на территории бывшего завода «Прессмаш» скульптор Александр Милов превратил Ленина в персонажа киносаги «Звездные войны» Дарта Вейдера. Проявили изобретательность и в селе Зализнычное Болградского района. Здесь Ульянова «декоммунизировали», превратив в памятник болгарскому переселенцу Трифону. К слову, по аналогии, сохранить бетонного вождя пролетариата могут и в Калчева.

Приемлем и другой вариант. На юге региона, в Тарутинском районе, есть туристический комплекс «Фрумушика-Нова». На его территории местный бизнесмен создал парк-музей соцреализма. Сейчас там хранится около 120 скульптур, памятников, бюстов, барельефов Ленина, Иосифа Сталина и других советских государственных деятелей. Экспонаты сюда привозят со всей Украины, нашлось бы место и калчевскому Ильичу.

Пока же можно предположить, что жители этого села встретят 2021 год с полюбившимся им памятником на центральной площади. Если, конечно, с каменным пролетарием не произойдет непредвиденное, и он «случайно» не рухнет с постамента, как в Украине случалось не раз. Главное, чтобы не пролилась чья-то кровь...

Лариса Козовая

Читайте все статьи автора

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram