По сравнению с периодом до полномасштабного вторжения РФ произошла радикализация взглядов украинцев.

Подавляющее большинство украинцев желает как можно скорейшего наказания коррупционеров. Об этом свидетельствуют результаты социологического опрос, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в течение 29 ноября-9 декабря 2023 года.

"Более половины украинцев - 55% - хотят как можно более быстрого наказания коррупционеров, даже если это будет путем нарушения законов. Другого мнения, что надо наказывать по закону, даже если это займет много (времени - УНИАН), придерживаются 42% украинцев. Остальные 3% не определились со своими взглядами", - отметили социологи.

По мнению исследователей, чем меньше респонденты доверяют судам, тем больше прослеживается требование наказать как можно скорее даже с нарушением закона. Так, среди респондентов, доверяющих судам, 41% говорят о необходимости как можно более быстрого наказания. В то же время среди респондентов, которые не доверяют судам, таких уже 63%. Подобная тенденция прослеживается и в отношении доверия полиции.

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Вместе с этим, наблюдается противоположная тенденция в случае доверия президенту. В этом случае больше настаивают на как можно более быстром наказании те, кто доверяют президенту.

Как подчеркивает исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, коррупция остается одним из самых больших раздражителей в украинском обществе.

"На фоне критически низкого доверия судам и прокуратуре все больше украинцев не будут видеть легальных путей достижения справедливости. Каждое последующее громкое коррупционное дело будет восприниматься еще более эмоционально, а без надлежащей канализации справедливого общественного возмущения будет нарастать деструктивное недовольство, которое будет расшатывать украинское общество", - считает Грушецкий.

Он считает тревожной тенденцией, что большинство украинцев требуют наказания коррупционеров даже с нарушением законов (и по сравнению с периодом до вторжения есть радикализация взглядов). По его мнению, такое требование входит в противоречие с развитием современного европейского правового государства.

"Последние разоблачения отдельных чиновников способны лишь на определенное время быть аргументом, что борьба с коррупцией действительно ведется (и в начале октября большинство действительно воспринимали это как признак попыток бороться с коррупцией). Однако общественность ожидает реальных приговоров и реальной ответственности. Поэтому "любимый" метод затягивания во времени и в результате "захоронения дел" может спасти чьего-то друга-коррупционера, но может иметь сокрушительный эффект на поддержку власти в уже скором будущем. И если судьи, например, пытаются прятаться за "судейской независимостью", то политики несут ответственность перед избирателями и могут легко потерять власть на следующих выборах", - убежден Грушецкий.

*** КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 1031 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года).

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.

Отношение к коррупции и взяткам в Украине

Ранее социологическая группа "Рейтинг" провела опрос, по результатам которого оказалось, что более половины украинцев считают взятки привычным явлением, без которого нельзя обойтись. Кроме того, треть украинцев пытаются использовать свои связи и знакомства при решении проблем, и половина опрошенных указывает на несправедливое распределение льгот.

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