Также половина опрошенных указывает на несправедливое распределение льгот.

Более половины украинцев считают взятки привычным явлением, без которого нельзя обойтись, свидетельствуют результаты соцопроса. Так, с утверждением "большинство людей дают взятки, поскольку без этого не обойтись" согласились в общей сложности 53% опрошенных украинцев, информирует социологическая группа "Рейтинг" со ссылкой на результаты проведенного исследования. В то же время около четверти - 24% - не согласны, или скорее не согласны с этим мнением. Еще 23% не смогли определиться.

В общей сложности участникам опроса было предложено 5 различных утверждений, которые они должны были оценить по шкале от "совсем не согласен" до "Полностью согласен".

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Утверждение "большинство людей не платят налоги, если есть такая возможность" поддержали в общей сложности 49%, 24% полностью или частично не согласны. Не смогли определиться по этому поводу 26% респондентов.

Социологи указывают, что неправомерное получение льгот и субсидий также на высоком уровне: 49% считают, что украинцы неправомерно получают льготы (субсидии), если есть такая возможность. 25% с этим не согласны. Однако более четверти-не присоединились ни к первой, ни ко второй группе.

Мнение, что большинство людей не следят за состоянием общественного пространства (подъезда, двора, офиса), потому что этим должны заниматься соответствующие инстанции, поддерживают в целом 48%, а 22% - отрицают это, еще 30% не смогли определиться.

Еще один тезис - что большинство людей не заплатят за проезд в транспорте, если не будет кондуктора/контролера соответствующие учреждения, - нашла поддержку у 32% опрошенных. Не согласны с этим в целом 42%, не определились по этому поводу 26% респондентов.

Также опрос показал, что 31% опрошенных пытаются использовать свои связи и знакомства, если есть потребность обратиться в госорганы или муниципальные учреждения, 48% этого не делают полностью или в большей степени. Также 33% в целом соглашаются, с тезисом, что чем платить налоги, лучше на эти деньги самому решить свои проблемы. 45% с этим не согласны.

Справка. Исследование проведено в период 27-30 июля. Было опрошено 2000 респондентов из числа населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Статистическая погрешность выборки - не более 2,2%.

Исследование проводилось по запросу проекта "Трансформация коммуникаций" при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Что беспокоит украинцев - результаты опроса

Как сообщал УНИАН, опрос КМИС показал, что война в Украине является самой большой проблемой страны и украинцев, но людей также очень беспокоят проявления коррупции и низкие зарплаты и пенсии.

Так, вне войны во всех регионах больше всего беспокоит украинцев коррупция - 63%, и низкие зарплаты и пенсии - 46%.

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