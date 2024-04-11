Нарушителей дисциплины отправляют служить в ВСУ.

В Тернопольской области полицейским запретили употреблять алкоголь внерабочее время. Как передает корреспондент УНИАН, наличие такого запрета сегодня во время брифинга подтвердил начальник областного управления полиции Сергей Зюбаненко.

"Да, запрет такой есть. Это такие вещи, которые невозможно прописать официальными приказами. Но есть моральная сторона. Полицейский и в 05:00, и в 23 часа должен быть готовым, что его могут поднять по тревоге и отправить выполнять боевые задачи в том числе. Я запретил любые празднования до нашей победы. Кому не нравится, то есть альтернативные подразделения, где можно употреблять алкоголь", - сказал чиновник.

По его словам, он периодически инициирует неожиданные проверки подразделений.

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"Некоторые уже поплатились за употребление алкоголя не только должностями, но и местом работы. Все наши аттестованные работники прошли ВВК и хорошо подготовлены к выполнению боевых задач, ведь владеют оружием. Поэтому те, кто не захотел дальше работать в полиции, сейчас уже служат в рядах ВСУ", - рассказал Зюбаненко.

Руководитель полиции области пояснил, что после начала полномасштабного вторжения он стал значительно жестче в отношении соблюдения моральных принципов.

"Отношение к алкоголю у меня крайне негативное. Да, полицейские тоже люди и могут расслабляться, это их право. Но мы живем в такое время, что 24 на 7 полицейский должен быть готов к выполнению важных задач. Если будет команда, Тернопольский гарнизон готов выполнять обязанности. И это несовместимо с употреблением алкоголя", - пояснил свою позицию Зюбаненко.

Смертельное ДТП с участием пьяного полицейского в Кировоградской области - детали

В прошлом году в Кировоградской области произошла смертельная авария, за рулем автомобиля находился полицейский в состоянии алкогольного опьянения.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Mercedes-Benz отвозил подростков с празднования выпускного и в нарушение правил безопасности посадил в легковушку семерых выпускников. Водитель превысил скорость, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся. В результате ДТП погибли трое несовершеннолетних девушек, еще четверо молодых людей получили травмы. Полицейского задержали.

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