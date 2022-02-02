Врачу, который приедет работать в городок, дадут квартиру в центре города и единовременную выплату.

В городе Знаменка Кировоградской области ищут врача, готового работать в местной больнице. Медику предлагают трехкомнатную квартиру и 50 тыс. грн единовременной выплаты.

Об этом сообщает "Суспільне"со ссылкой на директора больницы Руслана Пушкаренко.

Пушкаренко рассказал, что в больнице есть 11 стационарных отделений, где работают 85 врачей. Из них 34 - пенсионного возраста. Из-за этого нужны следующие медики: невропатологи, терапевты, анестезиологи, рентгенолог. Зарплата у врачей – от 15 до 16 тыс. грн, однако ее планируют повысить до 20 тыс. грн.

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Городской председатель Знаменки Владимир Сокирко рассказал, что они подготовили квартиру в центре города, площадью 50 кв м для врача, который согласится переехать в их город.

"Планируем две квартиры перевести в статус служебных. Одна квартира будет для семьи, которая уже работает, а другая – для тех, кто намеревается приехать к нам", - отметил мэр города.

Сокирко добавил, что врач, который приедет работать в Знаменку, через 10 лет работы в больнице сможет получить право собственности на квартиру.

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